Audi benötigt jetzt dringend „einen Neustart“

Wenn ein Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten gerät, dann ist die erste Idee des Managements oft ein Sparprogramm. Und da setzt man oft beim Personal an, dem teuersten Posten. Bei Audi ist das nicht anders, wie der Spiegel berichtet.

Audi plant einen harten Sparkurs

Audi plant einen „harten Sparkurs“ und Gernot Döllner will 1,5 Milliarden Euro pro Jahr beim Personal sparen. Eine Milliarde entfällt auf den sozialverträglichen Abbau von Stellen, die restlichen 500 Millionen über die Senkung der Personalkosten.

Noch ist es relativ ruhig bei Audi, aber „wenn der Audi-Weg scheitert, sind wir auch bereit, den Volkswagen-Weg einzuschlagen“, so Gesamtbetriebsratschef Jörg Schlagbauer, der an die negative Presse bei VW zum Ende des Jahres erinnert.

Die Verhandlungen mit dem Betriebsrat laufen, aber Erfolgsbeteiligungen stehen auf der Kippe und in einem internen Schreiben gibt Jochen Haberland von Audi an, dass „Audi auch in Zukunft erfolgreich sein muss“, dazu sind aber geringere Kosten nötig. Audi müsse jetzt langfristig denken und nicht an kurzfristige Auszahlungen.

Audi benötigt jetzt einen Neustart

Es benötigt „einen Neustart für Audi“, so Haberland, was über „eine Steigerung der Produktivität in der Verwaltung, etwa über eine neue Zeitkontenregelung“ möglich wäre. Audi muss dringend aufholen und man blickt zwar langsam auf ein frisches und modernes Lineup, aber es wird eine Weile dauern, bis das komplett anläuft.

Betriebsratschef Schlagbauer sieht übrigens auch das geplante Aus der Verbrenner eher kritisch, denn schon ab 2030 soll im Audi Hauptwerk der letzte Verbrenner vom Band laufen. Er würde aber gerne einen neuen Verbrenner ins Werk holen.

Es wird ein spannendes Jahr für Audi, denn die VW-Marke ist gerade erst mit dem Flaggschiff-Elektro-SUV gescheitert, das darf Audi mit den neuen Modellen nicht passieren. In diesem Jahr muss man schauen, dass die Kunden den alten Slogan „Vorsprung durch Technik“ wieder ernst nehmen, dieser hat doch sehr gelitten.