Mobilität

Audi möchte mehr „emotionale Autos“ anbieten

Autor-Bild
Von
| 9 Kommentare
Audi A5
Design sketch - Light

Audi hatte einst einen Sportwagen geplant, der sich noch über dem Audi R8 als Flaggschiff der Marke einordnen sollte, aber nie gezeigt wurde. Jetzt sieht man den Audi „R10“ Super-Hybriden als alten Prototyp im Audi Museum in Ingolstadt.

Audi arbeitet eine neue Strategie aus

Autocar hat sich diesen angeschaut und wollte von Gernot Döllner wissen, ob es denn noch Pläne für so ein „Hypercar“ bei Audi gibt. Der Chef von Audi antwortete daraufhin, dass man größere Pläne hat, denn im Konzern gibt es eine Diskussion, wie man mehr „emotionale Auto“ im Portfolio etablieren kann. Es ist noch zu früh.

Die Strategie für die Zukunft dieser Sparte wird bei Audi noch ausgearbeitet, aber mit dem Schritt in die Formel 1 (ab 2026) wären solche Vorzeigeautos durchaus wieder möglich. Vor ein paar Wochen betonte man, dass ein Leuchtturmprojekt für die Marke wichtig wäre. Vielleicht sehen wir irgendwann einen elektrischen Audi R8.

Aktuell liegt der Fokus auf der RS-Reihe, sowohl beim Audi e-tron GT, als auch bei den neuen Elektroautos, wie dem Audi Q6 e-tron und Audi A6 e-tron. Ein „echter“ Sportwagen von Audi wird noch dauern, aber ich wette, dass wir diesen früher oder später sehen werden, denn im Konzern gibt es ja eine passende Plattform dafür.

Volkswagen Vw Id2 Gti Konzept Header

Volkswagen: Der VW ID.2 geht den nächsten Schritt

Falls euch mal ein kompakter VW ID.3 mit Cupra-Felgen begegnet, dann schaut ein bisschen genauer hin, denn das könnte ein…

15. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden9 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Peter 🪴
    sagt am

    Wenn ich schon den Grill aus billigem Plastik bei den e-Autos sehe, bekommen ich das k…en. sieht einfach billig aus. Ja ich weiss, eAutos brauchen die Kühlung nicht, aber bisschen mehr Mühe kann man sich trotzdem geben

    Antworten
    1. Stefan 🪴
      sagt am zu Peter ⇡

      Bei welchem Auto ist der Kühlergrill denn nicht aus Plastik?

      Antworten
  2. René H. 🔆
    sagt am

    Wie wär’s mit einem A2 e-tron RS (ein elektrischer RS3) oder einem elektrischen TT RS?
    Was der neue China-Partner SAIC (MG) mit dem MG4 X-Power hinbekommt, sollte Audi doch auch schaffen. In besser natürlich.

    Antworten
  3. René H. 🔆
    sagt am

    Emotionen der Audi-Kunden finden in Audi-Werkstätten statt. Reicht doch, oder?

    Antworten
  4. Philipp 🔆
    sagt am

    Audi, Vorsprung durch möchten.

    Antworten
  5. Rogh 🌀
    sagt am

    mir reichen schon die negativen Emotionen, wenn ich die Autopreise sehe. Und damit meine ich nicht nur Audi.

    Antworten
  6. Christian 🔅
    sagt am

    Was Audi alles so möchte. Die sollten erstmal ihren Laden auf Vordermann bringen und vor allem die seit Ewigkeiten angekündigten Fahrzeuge mal auf den Markt bringen.

    Antworten
    1. Ben 👋
      sagt am zu Christian ⇡

      Passiert doch gerade! Q6, A6, A5 und demnächst Q5 sind schon oder demnächst verfügbar

      Antworten
      1. Christian 🔅
        sagt am zu Ben ⇡

        Mein Fehler. Ich bezog mich auf die reinen E Modelle

        Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / ...
Weitere Neuigkeiten
Google
Google Taschenrechner 9.0 erhält Material 3 Expressive Redesign
in News
O2 O2 Telefonica Germany
O2 überrascht Bestandskunden mit neuem Unlimited on Demand Pack
in Tarife
Enbw Laden Netz Elektro
EnBW startet Bau von zwei neuen Schnellladeparks in Norddeutschland
in Mobilität
Emails Falling
BSI veröffentlicht E-Mail-Checker für Verbraucher
in Dienste
DHL und Deutsche Post legen Warenversand in die USA auf Eis
in Marktgeschehen
Unfall
Unfallstatistik 2025: Rückgang der Unfälle, Anstieg der Todesfälle
in Mobilität
Mercedes Eqt
Mercedes ruft EQT, Citan und T-Klasse wegen Softwarefehler zurück
in Mobilität
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Tesla unter Druck: Neue US-Ermittlungen wegen verspäteter Unfallmeldungen
in Mobilität
Komoot
komoot: Apple Maps und Google Maps besser angebunden
in Software
Jundt Direktbank
J&T Direktbank erweitert Festgeld-Angebot
in Fintech