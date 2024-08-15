Audi möchte mehr „emotionale Autos“ anbieten

Audi hatte einst einen Sportwagen geplant, der sich noch über dem Audi R8 als Flaggschiff der Marke einordnen sollte, aber nie gezeigt wurde. Jetzt sieht man den Audi „R10“ Super-Hybriden als alten Prototyp im Audi Museum in Ingolstadt.

Audi arbeitet eine neue Strategie aus

Autocar hat sich diesen angeschaut und wollte von Gernot Döllner wissen, ob es denn noch Pläne für so ein „Hypercar“ bei Audi gibt. Der Chef von Audi antwortete daraufhin, dass man größere Pläne hat, denn im Konzern gibt es eine Diskussion, wie man mehr „emotionale Auto“ im Portfolio etablieren kann. Es ist noch zu früh.

Die Strategie für die Zukunft dieser Sparte wird bei Audi noch ausgearbeitet, aber mit dem Schritt in die Formel 1 (ab 2026) wären solche Vorzeigeautos durchaus wieder möglich. Vor ein paar Wochen betonte man, dass ein Leuchtturmprojekt für die Marke wichtig wäre. Vielleicht sehen wir irgendwann einen elektrischen Audi R8.

Aktuell liegt der Fokus auf der RS-Reihe, sowohl beim Audi e-tron GT, als auch bei den neuen Elektroautos, wie dem Audi Q6 e-tron und Audi A6 e-tron. Ein „echter“ Sportwagen von Audi wird noch dauern, aber ich wette, dass wir diesen früher oder später sehen werden, denn im Konzern gibt es ja eine passende Plattform dafür.