Porsche: Unser neues Elektroauto „wird ein richtiges Spaßauto“

Bei Porsche lässt man ab Mitte 2026 den Macan als Verbrenner auslaufen und setzt voll auf die elektrische Version, in einigen Märkten ist das schon jetzt der Fall. Man müsste für die Zukunft einfach zu viel in die Verbrenner-Plattform investieren.

Das lohnt sich für Porsche nicht und auch beim Boxster und Cayman ist ein Ende in Sicht, denn da ist ab Mitte 2025 bereits Schluss und man konzentriert sich „auf den künftigen elektrischen 718“, so Albrecht Reimold heute in der Automobilwoche.

Und der „718 ist prädestiniert für den elektrischen Antrieb“, so der Produktionschef von Porsche, das „wird ein richtiges Spaßauto“. Basis ist ein Konzept von 2021, was sich Mission R nennt. Mal schauen, wann Porsche die Serienversion präsentiert.

Und der 911er? Wäre dieser kein elektrisches Spaßauto? Das wird die Zukunft von Porsche zeigen, im Moment liegt der Fokus auf dem ersten T-Hybrid. Aber er steht seit zwei Jahren im Raum, dass Porsche immerhin an einem Elektro-911er arbeitet.

