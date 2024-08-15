Volkswagen: Der VW ID.2 geht den nächsten Schritt

Falls euch mal ein kompakter VW ID.3 mit Cupra-Felgen begegnet, dann schaut ein bisschen genauer hin, denn das könnte ein Prototyp für den VW ID.2 sein. Nach der Ankündigung des Konzepts ist dieser jetzt auf den ersten Testfahrten unterwegs.

Bei Auto Express hat man erste Bilder von einem Prototyp auf der Nordschleife erhalten und diese zeigen laut Quelle den VW ID.2 mit dem Design des VW ID.3, sogar noch vor Facelift. Die Optik weicht aktuell noch sehr stark vom Konzept ab.

Das kompakte Elektroauto startet erst 2026 und wird daher erst Ende 2025 als Serienversion gezeigt. Wir müssen also noch etwas mehr als ein Jahr auf diese warten. Uns fehlen momentan also auch noch die finalen Details zum Elektroauto.

In der Mitte des Beitrags könnt ihr übrigens das Konzept für den VW ID.2 sehen, das Beitragsbild zeigt den sportlicheren VW ID.2 GTI als Konzept, über den VW im Moment sehr gerne spricht. Und so sieht der Prototyp des VW ID.2 derzeit aus: