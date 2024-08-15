Mobilität

Volkswagen: Der VW ID.2 geht den nächsten Schritt

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Volkswagen Vw Id2 Gti Konzept Header
VW ID.2 GTI als Konzept

Falls euch mal ein kompakter VW ID.3 mit Cupra-Felgen begegnet, dann schaut ein bisschen genauer hin, denn das könnte ein Prototyp für den VW ID.2 sein. Nach der Ankündigung des Konzepts ist dieser jetzt auf den ersten Testfahrten unterwegs.

Bei Auto Express hat man erste Bilder von einem Prototyp auf der Nordschleife erhalten und diese zeigen laut Quelle den VW ID.2 mit dem Design des VW ID.3, sogar noch vor Facelift. Die Optik weicht aktuell noch sehr stark vom Konzept ab.

Vw Volkswagen Id2 Konzept Header

VW ID.2 als Konzept

Das kompakte Elektroauto startet erst 2026 und wird daher erst Ende 2025 als Serienversion gezeigt. Wir müssen also noch etwas mehr als ein Jahr auf diese warten. Uns fehlen momentan also auch noch die finalen Details zum Elektroauto.

In der Mitte des Beitrags könnt ihr übrigens das Konzept für den VW ID.2 sehen, das Beitragsbild zeigt den sportlicheren VW ID.2 GTI als Konzept, über den VW im Moment sehr gerne spricht. Und so sieht der Prototyp des VW ID.2 derzeit aus:

Genesis Gv90 Konzept Laden Elektro

Hyundai: Elektroauto-Flaggschiff für 2026 geplant

Hyundai hat mit der E-GMP-Plattform eine ordentliche Basis für die Elektroautos der Konzernmarken auf die Beine gestellt, die vor allem…

14. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Chris 👋
    sagt am

    Technikträger nennen wir das intern 😇

    Antworten
  2. Dennis 🏅
    sagt am

    Sieht aus wie ein 0815 Golf von der Stange, naja, war ja glaube ich auch das Ziel.

    Reizt mich persönlich jedenfalls null…

    Antworten
    1. Spooky 🏅
      sagt am zu Dennis ⇡

      Wie der Chris schon schrieb, die Hülle ist ein bekanntes Modell, dadrunter die neue Technik.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / ...
Weitere Neuigkeiten
Google
Google Taschenrechner 9.0 erhält Material 3 Expressive Redesign
in News
O2 O2 Telefonica Germany
O2 überrascht Bestandskunden mit neuem Unlimited on Demand Pack
in Tarife
Enbw Laden Netz Elektro
EnBW startet Bau von zwei neuen Schnellladeparks in Norddeutschland
in Mobilität
Emails Falling
BSI veröffentlicht E-Mail-Checker für Verbraucher
in Dienste
DHL und Deutsche Post legen Warenversand in die USA auf Eis
in Marktgeschehen
Unfall
Unfallstatistik 2025: Rückgang der Unfälle, Anstieg der Todesfälle
in Mobilität
Mercedes Eqt
Mercedes ruft EQT, Citan und T-Klasse wegen Softwarefehler zurück
in Mobilität
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Tesla unter Druck: Neue US-Ermittlungen wegen verspäteter Unfallmeldungen
in Mobilität
Komoot
komoot: Apple Maps und Google Maps besser angebunden
in Software
Jundt Direktbank
J&T Direktbank erweitert Festgeld-Angebot
in Fintech