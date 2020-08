Audi setzt auf OLED-Heckleuchten

Audi hat vor ein paar Wochen eine Neuauflage vom Audi Q5 präsentiert und führt mit diesem eine Weltneuheit ein: Digitale OLED-Heckleuchten. Die OLED-Lichter sind aber laut Audi optional und müssen zusätzlich beim Kauf gebucht werden.

Das Rücklicht vom neuen Audi Q5 ist in drei Kacheln mit jeweils sechs Segmenten aufgeteilt und Audi nutzt diese Möglichkeit auch, um ein personalisiertes Rücklicht anzubieten. Bei der Bestellung kann man mehrere Signaturen auswählen.

Wer den dynamischen Modus nutzt, der bekommt eine weitere Signatur und Audi hat auch einen Näherungssensor verbaut. Steht der Q5 und kommt ein Auto näher als 2 Meter von hinten an, dann werden alle OLED-Segmente aktiviert. Natürlich gibt es auch den animierten Blinker, den Audi aber schon länger anbietet.

Aktuell haben Käufer die Auswahl zwischen drei Rücklicht-Signaturen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da in Zukunft noch mehr möglich sein wird. Und es klingt so, als ob das in der höheren Preisklasse nun bei Audi dazugehört, beim Q4 etron (Sportback) dürfte es diese Option also ebenfalls beim Kauf geben.

