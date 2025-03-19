Audi setzt vielleicht länger auf Verbrenner
Audi gehörte vor einer Weile zu den Marken, die einen sehr ambitionierten Plan für die elektrische Zukunft hatten. Im Sommer 2021 gab man bekannt, dass wir 2026 den letzten neuen Verbrenner sehen werden und der Verkauf ab 2032 endet.
Das Ziel war also, dass wir nächstes Jahr noch einen neuen Q7 als Abschluss sehen und ab 2033 kein neuer Verbrenner mehr bestellt werden kann. Diese Timeline wird 2026 überarbeitet, so Chef Gernot Döllner, nächstes Jahr wird neu entschieden.
Die VW-Marke kämpft mit einer Krise und muss sparen, da passt man sich wohl jetzt an und setzt länger auf Verbrenner, auch auf neue Modelle nach 2026. Audi wollte lange daran festhalten, aber der Markt lässt das vermutlich noch nicht zu.
Audi wird zwar „nicht massiv“ in neue Verbrenner investieren, vor allem der Diesel hat ein Ablaufdatum, aber es klingt so, als ob das ein oder andere Modell, was für das Abstellgleis vorgesehen war, vielleicht doch noch einmal aufgefrischt wird.
Meiner Meinung ein richtiger Move seitens Audi bzw VW AG.
Die Preise von E Autos sind nunmal derzeit noch höher, sodass VW selbst schon in den Audi Preisklassen stark wildert.
Schaut man sich die Gewinneinbrüche bei Audi und vw an, muss man sich doch fragen, ob es die richtige Taktik ist weiter auf ein totes Pferd zu setzen. Hat in jüngster Vergangenheit ja augenscheinlich nicht so toll funktioniert.