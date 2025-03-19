Mobilität

Audi setzt vielleicht länger auf Verbrenner

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Audi A6 Avant
Dynamic photo, Colour: Madeira Brown metallic

Audi gehörte vor einer Weile zu den Marken, die einen sehr ambitionierten Plan für die elektrische Zukunft hatten. Im Sommer 2021 gab man bekannt, dass wir 2026 den letzten neuen Verbrenner sehen werden und der Verkauf ab 2032 endet.

Das Ziel war also, dass wir nächstes Jahr noch einen neuen Q7 als Abschluss sehen und ab 2033 kein neuer Verbrenner mehr bestellt werden kann. Diese Timeline wird 2026 überarbeitet, so Chef Gernot Döllner, nächstes Jahr wird neu entschieden.

Die VW-Marke kämpft mit einer Krise und muss sparen, da passt man sich wohl jetzt an und setzt länger auf Verbrenner, auch auf neue Modelle nach 2026. Audi wollte lange daran festhalten, aber der Markt lässt das vermutlich noch nicht zu.

Audi wird zwar „nicht massiv“ in neue Verbrenner investieren, vor allem der Diesel hat ein Ablaufdatum, aber es klingt so, als ob das ein oder andere Modell, was für das Abstellgleis vorgesehen war, vielleicht doch noch einmal aufgefrischt wird.

Tesla Model Y 2025 De

Tesla-Absturz: Elon Musk versteht die Welt nicht mehr

Tesla steht nicht nur seit Wochen in der Kritik, mittlerweile geht es bei Tesla auch richtig bergab, wenn man sich…

18. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Tom 👋
    sagt am

    Meiner Meinung ein richtiger Move seitens Audi bzw VW AG.
    Die Preise von E Autos sind nunmal derzeit noch höher, sodass VW selbst schon in den Audi Preisklassen stark wildert.

    Antworten
    1. Betze 🏅
      sagt am zu Tom ⇡

      Schaut man sich die Gewinneinbrüche bei Audi und vw an, muss man sich doch fragen, ob es die richtige Taktik ist weiter auf ein totes Pferd zu setzen. Hat in jüngster Vergangenheit ja augenscheinlich nicht so toll funktioniert.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Audi setzt vielleicht länger auf Verbrenner
Weitere Neuigkeiten
Mein Tipp der Woche: Prisoners (Film)
in Kommentar
backFlip 38/2025: Ford Focus kommt 2027 zurück, aber anders als ihr denkt
in backFlip
Vodafone Glasfaser
Vodafone und OXG: Glasfaserausbau in Nürnberg offiziell gestartet
in Vodafone
Zattoo
Neue Sender bei Zattoo: „Pastewka“, „Bronco“ und „Auf Achse“
in News
Apple Watch: Bluthochdruck-Mitteilungen erklärt
in Wearables
VARTA präsentiert vier Modelle der Night Cutter Pro Reihe
in Zubehör
Pyur
PŸUR mit neuen Angeboten für Internet und TV
in Tarife
Samsung will euch Werbung in der Küche zeigen
in Smart Home
Wallbox Auto Laden Elektro Polestar
Bundesnetzagentur macht E-Autos zu „Mini-Kraftwerken“
in Mobilität
BMW: Wir machen Software besser als andere
in Mobilität