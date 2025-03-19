Audi setzt vielleicht länger auf Verbrenner

Audi gehörte vor einer Weile zu den Marken, die einen sehr ambitionierten Plan für die elektrische Zukunft hatten. Im Sommer 2021 gab man bekannt, dass wir 2026 den letzten neuen Verbrenner sehen werden und der Verkauf ab 2032 endet.

Das Ziel war also, dass wir nächstes Jahr noch einen neuen Q7 als Abschluss sehen und ab 2033 kein neuer Verbrenner mehr bestellt werden kann. Diese Timeline wird 2026 überarbeitet, so Chef Gernot Döllner, nächstes Jahr wird neu entschieden.

Die VW-Marke kämpft mit einer Krise und muss sparen, da passt man sich wohl jetzt an und setzt länger auf Verbrenner, auch auf neue Modelle nach 2026. Audi wollte lange daran festhalten, aber der Markt lässt das vermutlich noch nicht zu.

Audi wird zwar „nicht massiv“ in neue Verbrenner investieren, vor allem der Diesel hat ein Ablaufdatum, aber es klingt so, als ob das ein oder andere Modell, was für das Abstellgleis vorgesehen war, vielleicht doch noch einmal aufgefrischt wird.