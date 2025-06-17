Audi überarbeitet das Lenkrad im Auto

Mobilität

Audi hat sich beim neuen Q3 für ein neues Lenkrad im Auto entschieden, welches, falls das Feedback positiv ist, auch für andere Modelle kommen soll. Wobei das Lenkrad selbst (es bleibt auch bei Touch-Tasten) gar nicht im Fokus dabei steht.

Audi mit neuer Lenkradbedieneinheit

Es geht eher um die Elemente um das Lenkrad, bei Audi spricht man hier von einer ganz neuen „Lenkradbedieneinheit“. Audi integriert zwei ganz neue Lenkstockhebel im Q3 und ein Gedanke dahinter ist laut Audi „mehr Stauraum in der Mittelkonsole“.

Auf der rechten Seite gibt es jetzt den Gangwahlhebel und auf der linken Seite das Bedienelement für die Lichtfunktionen und die Scheibenwischer. Dort findet man auch den Blinker. Diese Elemente kann man ab jetzt mit Tasten bei Audi steuern.

Audi packt die Elemente also zum Glück nicht mit Touch-Tasten auf das Lenkrad selbst, aber da hat auch schon Tesla eingesehen, dass das ein Fehler im Model 3 war, denn diesen Schritt gibt es im neuen Model Y nicht, das wird keiner kopieren.

Aber es ist eine Umgewöhnung für die Nutzer von Audi und Änderungen dieser Art stoßen bekanntlich nicht immer auf Gegenliebe. Ein Fazit wird man aber erst dann ziehen können, wenn die ersten Tester den neuen Audi Q3 selbst fahren konnten.

Das neue Audi-Design wird ein „mutiger Schritt“

Audi wechselte vor etwas mehr als einem Jahr den Design-Chef und holte Massimo Frascella von Jaguar Land Rover (JLR) ins…

17. Juni 2025 | Jetzt lesen →

4 Kommentare

   

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    was ist mit Touch-Tasten gemeint?
    ist das ein Touchsensitives Feld ne taste zum berühren (touch) oder ne eindrückbare Taste wie Blackberry mal hatte?

    Antworten
  2. Ralf 👋
    sagt am

    Gangwahlhebel am Lenkrad? Der Trabant lässt grüßen.

    Aber der wurde ja in Zwickau gebaut, also der Stadt der Horch Motorenwerke.

    Der Kreis schließt sich. ;-)

    Antworten
  3. Dom 🏅
    sagt am

    Also mehr Stauraum in der Mittelkonsole erreicht man auch mit klassischen Hebeln. Was diese Einheit an sich für einen Mehrwert bringen soll, ist mir noch nicht ganz klar.

    Antworten
  4. Christian 🔅
    sagt am

    Die Überschrift stimmt mal wieder hinter und vorne nicht.

    Muss aber wohl Absicht sein……eine andere Erklärung gibt es nicht.

    Antworten

