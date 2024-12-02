Audi wirbt wieder mit „Vorsprung durch Technik“

Es war ein hartes Jahr für Audi, denn viele Modellwechsel, ein neuer Chef, eine neue Struktur und eine drastisch sinkende Nachfrage in wichtigen Märkten wie China haben der VW-Marke zugesetzt. Doch man blickt jetzt positiv auf 2025.

Highlights waren für den noch recht frischen Audi-Chef Gernot Döllner der Q6 und A6 als reine Elektroautos in diesem Jahr, das hat in der Automobilwoche verraten. Sie sind wichtig für die Zukunft von Audi und sollen neue Kunden ab 2025 abholen.

Audi: „Vorsprung durch Technik“

Darüber hinaus hat man viele Personalien ersetzt, auch den Designchef, und plant eine neue Zukunft für die Marke. Er soll den alten Audi-Slogan „Vorsprung durch Technik“ wieder sichtbar und „emotional erlebbarer machen“. Allgemein nutzt der Audi-Chef den alten Slogan im Interview wieder häufiger, als das bisher der Fall war.

Audi hat 2023 und 2024 ein bisschen den Anschluss verloren, was auch daran lag, dass wichtige Modelle (wie der Q6 und A6) früher kommen sollten. Jetzt sieht man sich allerdings gut für die nächsten Jahre gewappnet, das Ziel von Audi ist klar.

Die Marke befindet sich auf dem „Weg hin zu einem rein elektrischen Portfolio“ und dabei bleibt es auch. Ich bin gespannt, denn die Karten sind jetzt auf dem Tisch und 2025 werden wir sehen, ob das neue Lineup von Audi ankommt. Es muss bei den Kunden ankommen, aber ein Selbstläufer ist die Premium-VW-Marke nicht mehr.