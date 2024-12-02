Mobilität

Volkswagen: Der nächste VW Golf wird ein radikaler Neuanfang

Autor-Bild
Von
| 6 Kommentare
Id. Gti Concept Studie
VW ID.2 GTI als Konzept

Volkswagen legte den Fokus schon etwas mehr auf Software bei der Entwicklung der Fahrzeuge, aber noch nicht so sehr, wie nötig. Das soll sich in Zukunft ändern und der Startschuss wird die SSP-Plattform in ein paar Jahren sein. Doch VW wird das nicht alleine angehen, denn man hat sich dafür Technik bei Rivian eingekauft.

VW Golf 9 kommt, dauert aber

Die SSP-Plattform sollte eigentlich mal mit einem Projekt namens „Trinity“ starten, was unter Herbert Diess eine völlig neu gedachte Limousine war, jetzt aber wohl ein SUV ist. Doch dieses Elektroauto macht nicht den radikalen Neuanfang bei VW, es wird laut VW-Chef Thomas Schäfer ein „ikonisches Produkt“ sein, es wird der Golf.

Der nächste VW Golf wird elektrisch und kommt gegen 2028, er löst den aktuellen VW ID.3 ab und soll Volkswagen wieder an die Spitze führen. Es könnte aber 2029 werden, bis der elektrische VW Golf bei den Kunden steht und falls die Entwicklung nicht reibungslos läuft, es ist immerhin ein großer Schritt, vielleicht auch eher 2030.

Weitere Details hat Thomas Schäfer gegenüber Automotive News nicht verraten, aber man merkt bei der Kommunikation der Marke, wie wichtig der nächste VW Golf für den Konzern ist. Die Sache ist nur die, selbst wenn der nächste VW Golf ein Highlight wird, so dauert es ein über halbes Jahrzehnt, bis das Elektroauto fertig ist.

Volvo Ec40 Wallbox

Volvo EC40 Langzeit-Test: Die Elektromobilität

Seit einigen Wochen begleitet mich der Volvo EC40 im Alltag, ich habe euch schon hier die entsprechenden Details dazu verraten.…

1. Dezember 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden6 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Axel Usus 👋
    sagt am

    Kein Benziner, daher für mich uninteressant.

    Antworten
  2. Frank 👋
    sagt am

    Hält der dann nur noch 80 tkm und kostet 120 t€?

    Antworten
  3. m1x 🏅
    sagt am

    Lustig, ob sich in 5 Jahren dafür noch jemand interessiert. Was glauben die eigtl. was inzwischen die anderen machen.
    Bei VW fallen mir mittlerweile nur noch Begriffe wie Hochmut, Trägheit und Dekadenz ein.

    Antworten
  4. Keule 🪴
    sagt am

    Es sind eben mindestens diese fünf Jahre, die das Management verschlafen hat und das Unternehmen nun in schwerste Turbulenzen bringt.

    Antworten
  5. CullenTrey 🎖
    sagt am

    Wenn 2028/29 mal nicht zu spät ist und VW sich bis dahin selbst zugrunde gewirtschaftet hat bzw. endgültig den Anschluss an den Markt verloren hat…

    Antworten
  6. Dennis 🏅
    sagt am

    Jesus, über 5 Jahre…

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Volkswagen: Der nächste VW Golf wird ein radikaler Neuanfang
Weitere Neuigkeiten
SCHOTT präsentiert nahezu durchsichtiges Mikrowellenglas
in Hardware
Klarna Card kommt nach Europa – erweitert Zahlungsoptionen mit neuer Visa
in Fintech
MOVA stellt Z60 Ultra Roller Complete vor – Hochdruckreinigung und starke Saugleistung vereint
in Smart Home
Zattoo
Zattoo konsolidiert TV-Apps auf gemeinsame Codebasis
in News
Google Pixel 8 Pro Hand Back
LEBARA: Rückkehr des 10 GB Flex-Tarifs für 3,99 €
in Tarife
Nothing Headphone 1: Cover und Ersatz-Ohrpolster auf Aliexpress aufgetaucht
in Hardware
Apple Iphone 16 Pro Back
Apple iPhone überraschend stark: Smartphone-Markt soll 2025 wachsen
in Marktgeschehen
Dragon Quest 1 & 3 Hd 2d Remake
Dragon Quest I und II HD-2D Remake: Gameplay-Trailer veröffentlicht
in Gaming
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Mobilfunk-Aktionstarife mit Rabatten und 150 € Bonus
in Tarife
Withings stellt verbesserte ScanWatch 2 mit HealthSense 4 vor – kostet 349,95 Euro
in Wearables