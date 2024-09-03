Auf dem iPhone: PAYONE führt Tap to Pay in Deutschland ein

PAYONE hat in Deutschland eine neue mobile Zahlungslösung eingeführt, die es Unternehmen jeder Größe ermöglicht, kontaktlose Zahlungen nur mit einem iPhone und der PAYONE Tap on Mobile App zu akzeptieren, ohne zusätzliche Hardware wie Zahlungsterminals zu benötigen.

Die Technologie basiert auf Apples Tap to Pay-Funktion und unterstützt die Annahme von NFC-Zahlungen für kontaktlose Kredit- und Debitkarten, Apple Pay und andere digitale Geldbörsen.

PAYONE ist ein deutscher Payment-Service-Provider mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen, ein Joint Venture von Worldline und der DSV-Gruppe (Deutscher Sparkassenverlag), bietet bargeldlose Zahlungslösungen an.

Kleine Unternehmen profitieren von „Tap to Pay“

Die Einführung dieser Lösung kommt insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen zugute, die bisher möglicherweise nicht über eine umfassende Zahlungsinfrastruktur verfügten. Für größere Unternehmen kann diese Technologie auch als Ergänzung zu bestehenden Zahlungslösungen am Point-of-Sale (POS) eingesetzt werden.

Ein weiteres Merkmal der Lösung ist die Unterstützung der PIN-Eingabe, wodurch auch größere Beträge über dem kontaktlosen Limit von 50 Euro sicher abgewickelt werden können, so PAYONE. Die App ermöglicht es den Händlern außerdem, die Transaktionshistorie zu verwalten und Rechnungen digital an die Kunden zu versenden.