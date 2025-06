Autos, Wearables., Foldables und mehr: Xiaomi plant großes Event für diese Woche

Xiaomi hat zu einem großen Event für diese Woche eingeladen, am 26. Juni will man uns viele neue (und bereits bekannte) Produkte zeigen. Neue Details zum ersten Elektro-SUV (YU7) will Xiaomi auch liefern, es geht also auch um Autos.

Darüber hinaus werden wir ein neues Tablet (Xiaomi Pad 7S Pro), ein Foldable (Xiaomi Mix Flip 2) und weitere Produkte sehen, auch Wearables. Das neue Xiaomi Band dürfte also ebenfalls am Donnerstag auf dem Event in China mit dabei sein.

Für uns in Europa sind diese Events oft nur bedingt spannend, denn viele Produkte kommen nicht oder erst deutlich später zu uns. Einige wird es aber zeitnah geben, wir schauen uns also die Highlights von Xiaomi an und werden euch informieren.

