AVM zeigt wohl bald die erste FRITZ!Box mit Wi-Fi 7

So langsam aber sicher etabliert sich Wi-Fi 6 und wir sehen auch immer mehr neue Geräte mit Wi-Fi 6E. Doch der nächste Schritt steht schon vor der Tür und 2023 ist das Jahr, in dem wir uns langsam aber sicher mit Wi-Fi 7 beschäftigen müssen.

Bei TP-Link ist man schon in die Offensive gegangen und kommenden Monat wird wohl AVM folgen. Man ist auf dem Mobile World Congress 2023 in Barcelona vor Ort und will über „die volle Leistung und Konnektivität der FRITZ!Box“ sprechen.

Es wird um 10 Gigabit/s, Fiber und 5G gehen. Doch auch Wi-Fi 7 spielt vor Ort eine Rolle, so AVM. Das lässt vermuten, dass wir die erste FRITZ!Box mit dem WLAN-Standard sehen, auch wenn dieser vermutlich erst später auf den Markt kommt.

