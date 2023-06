Beats Studio Pro: Neuer Kopfhörer rückt immer näher

Beats präsentierte vor ein paar Tagen die neuen Studio Buds+, doch das ist nicht der einzige Kopfhörer, den man für den Sommer geplant hat, denn es wurde auch ein neuer Over-Ear-Kopfhörer namens Beats Studio Pro im iOS-Code entdeckt.

Dieses Modell scheint jetzt ebenfalls bald angekündigt zu werden, denn nach dem Fund in macOS 13.4 wurde der Kopfhörer diese Woche bei der FCC in den USA entdeckt. Diese Behörde müssen Produkte in den USA vor dem Start passieren.

Wann wird Apple den Beats Studio Pro vorstellen? Das ist schwer zu sagen, denn das passiert sicher wieder via Pressemitteilung und ohne großes Event. Ich würde allerdings im Juni oder Juli damit rechnen. Und so soll das neue Modell aussehen:

