Billig-Tracker für das Apple „Wo ist?“-Netzwerk im Angebot

Neulich noch verkaufte Lidl einen smarten Finder für das Apple „Wo ist?“-Netzwerk zum Rabattpreis. Immer mehr Hersteller bieten derartiges Zubehör sehr günstig an.

Diese AirTag-Alternativen unterstützt das Apple „Wo ist?“-Netzwerk und bietet wie alle „Billig-Tracker“ keine Ultra-Wideband-Technologie (UWB) zur Nahbereichsortung. Dafür gibt es immer einen kleinen Speaker bzw. Summer, um beim Suchen einen Ton darüber abspielen zu können. Bestenfalls ist zudem ein Befestigungsloch direkt im Gehäuse implementiert.

Sieht man von Angeboten ab, die man über AliExpress, Temu und Co. direkt aus Fernost bestellt, war bisher der „Fresh ’n Rebel Smart Finder“ von Action für 6,65 Euro das Stück im Dreierpack einer der günstigsten Tracker dieser Art, den man direkt im deutschen Handel kaufen konnte.

Hoxe Key Finder Deal

Ich kann aus eigener Erfahrung noch den ATUVOS empfehlen, der aktuell in Weiß oder Schwarz zum Rabattpreis von je 10 € das Stück zu haben ist (Coupon aktivieren). Doch es geht noch günstiger. Der Reyke Smart Tag Pro ist derzeit in Weiß oder Schwarz im Viererpack für 7,99 € das Stück zu bekommen.

Preisbrecher ist momentan der Hoxe Schlüsselfinder, der über einen 10€-Rabattcoupon im Dreierpack für 6,66 € das Stück zu haben ist. Alle genannten Tags sind laut des jeweiligen Herstellers wasserdicht nach IP67.

Und nochmal zur Erinnerung: für Android (abseits von Samsung) kommt noch in diesem Jahr auch eine interessante Lösung auf dem Markt. Der „moto Tag“ ist auch schon bei Amazon gelistet. Dieser wird aber zum Start deutlich teurer zu haben sein (knapp 40 € UVP).

  1. Franz 🌟
    sagt am

    Wusste gar nicht, dass Apple sowas erlaubt.

    Gibt es dann auch einen Tracker mit einen extrem kleinen Formfaktor? Suche was für meine Katze und die Airtags sind viel zu groß.

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Franz ⇡

      Kleiner als der Original AirTag wird schwierig maximal als Chipkarte, aber das ist für eine Katze auch nicht geeignet.

      Antworten
    2. Denis 🏅
      sagt am zu Franz ⇡

      Habe auch nen Airtag an meinem Kater, find die eig. gar nicht so groß mit dem richtigen Halter ^^
      Habe so ein Silikonring mit Schlaufe, passt wunderbar durch das Geschirr beim Vierbeiner ;)

      Antworten

