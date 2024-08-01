Billig-Tracker für das Apple „Wo ist?“-Netzwerk im Angebot

Neulich noch verkaufte Lidl einen smarten Finder für das Apple „Wo ist?“-Netzwerk zum Rabattpreis. Immer mehr Hersteller bieten derartiges Zubehör sehr günstig an.

Diese AirTag-Alternativen unterstützt das Apple „Wo ist?“-Netzwerk und bietet wie alle „Billig-Tracker“ keine Ultra-Wideband-Technologie (UWB) zur Nahbereichsortung. Dafür gibt es immer einen kleinen Speaker bzw. Summer, um beim Suchen einen Ton darüber abspielen zu können. Bestenfalls ist zudem ein Befestigungsloch direkt im Gehäuse implementiert.

Sieht man von Angeboten ab, die man über AliExpress, Temu und Co. direkt aus Fernost bestellt, war bisher der „Fresh ’n Rebel Smart Finder“ von Action für 6,65 Euro das Stück im Dreierpack einer der günstigsten Tracker dieser Art, den man direkt im deutschen Handel kaufen konnte.

Ich kann aus eigener Erfahrung noch den ATUVOS empfehlen, der aktuell in Weiß oder Schwarz zum Rabattpreis von je 10 € das Stück zu haben ist (Coupon aktivieren). Doch es geht noch günstiger. Der Reyke Smart Tag Pro ist derzeit in Weiß oder Schwarz im Viererpack für 7,99 € das Stück zu bekommen.

Preisbrecher ist momentan der Hoxe Schlüsselfinder, der über einen 10€-Rabattcoupon im Dreierpack für 6,66 € das Stück zu haben ist. Alle genannten Tags sind laut des jeweiligen Herstellers wasserdicht nach IP67.

Und nochmal zur Erinnerung: für Android (abseits von Samsung) kommt noch in diesem Jahr auch eine interessante Lösung auf dem Markt. Der „moto Tag“ ist auch schon bei Amazon gelistet. Dieser wird aber zum Start deutlich teurer zu haben sein (knapp 40 € UVP).

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.