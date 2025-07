Lidl verkauft smarten Finder für 4,99 Euro – unterstützt das Apple „Wo ist?“-Netzwerk

Lidl verkauft wie bereits angekündigt in dieser Woche einen smarten Finder für nur 4,99 Euro. Diese AirTag-Alternative unterstützt das Apple „Wo ist?“-Netzwerk und bietet wie alle „Billig-Tracker“ keine Ultra-Wideband-Technologie (UWB) zur Nahbereichsortung.

Der Silvercrest Smart Tag Finder mit der Modellbezeichnung „SSTF A1“ ist in den Farben Schwarz, Weiß und Pink erhältlich und ermöglicht das Lokalisieren und Wiederfinden von Wertgegenständen wie Schlüsseln, Geldbörsen oder Brieftaschen über das Apple „Wo ist?“-Netzwerk. Das Gerät ist wasserdicht nach IPX5 und kompatibel mit Apple-Geräten (iPhone und iPad) ab iOS 14.5.

Schnäppchenpreis nur mit Lidl Plus

Das Angebot richtet sich an Lidl Plus Mitglieder, die vom 25.7. bis 31.7.24 vom „Mega-Sparpreis“ profitieren. Der reguläre Preis des Smart Tag Finders beträgt 9,99 €, mit einem Rabatt von 5 € für Lidl Plus Mitglieder kostet das Gerät nur 4,99 €. Die Aktion gilt nur, solange der Vorrat reicht. Ein Band zum Befestigen gibt es obendrauf.

Sieht man von Angeboten ab, die man über AliExpress, Temu und Co. direkt aus Fernost bestellt, war bisher der „Fresh ’n Rebel Smart Finder“ von Action für 6,65 Euro das Stück im Dreierpack der günstigste Tracker dieser Art, den man direkt im deutschen Handel kaufen konnte. Lidl setzt hier noch einen drauf, will im Gegenzug aber auch die (kostenfreie) Mitgliedschaft bei Lidl Plus pushen.

Ich persönlich nutze inzwischen nur noch Original AirTags. Meiner Erfahrung nach funktionieren diese insgesamt zuverlässiger als die Billigheimer (von denen ich viele Verschiedene ausprobiert habe), deren Laufzeit ist länger und die Nahbereichsortung war auch schon häufiger nützlich. Aber das kommt natürlich immer auf den Einsatzzweck an.

Übrigens: für Android kommt in Kürze auch eine interessante Lösung auf dem Markt. Der „moto Tag“ ist inzwischen auch bei Amazon gelistet.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->