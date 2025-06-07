Black Myth: Wukong erscheint Mitte August auch für die Xbox-Plattform

Mitte August des letzten Jahres veröffentlichte man Black Myth: Wukong für PC und PlayStation 5. Lange Zeit vermutete man, dass es sich um ein exklusives Spiel beziehungsweise Deal handelt. Offiziell hatte man sich nicht geäußert, es gab aber mehrere Berichte dazu und eine intensive Vermarktung durch Sony.

Xbox-Besitzer können sich freuen

Mehrere Monate später sprach das Entwicklerstudio von Entwicklungsproblemen mit der Version für die Xbox Series S, sodass eine Veröffentlichung immer unwahrscheinlicher wurde. Jetzt scheint das Unternehmen diese Probleme jedoch gelöst zu haben, denn eine entsprechende Version des Spiels soll am 20. August für die Xbox Series S und Series X im Handel erscheinen.

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung – genau ein Jahr nach der PC/PS5-Version – deutet stark auf einen jetzt auslaufenden exklusiven Deal hin. Ob dieser Umstand tatsächlich so umgesetzt wird, wird vom Entwicklerstudio Game Science offiziell weder bestätigt noch kommentiert. Nichtsdestotrotz können sich Xbox-Besitzer auf ein grundsolides Spiel freuen, das aufgrund seines historischen Hintergrunds besonders in China ein voller Erfolg ist.