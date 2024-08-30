Black Myth: Wukong: Sony hat wohl einen exklusiven PS5-Deal

Black Myth: Wukong kommt gut an, verkauft sich gut und ist vor allem in China sehr beliebt. Das Spiel ist vor ein paar Tagen für den PC und die PS5 erschienen und in China sorgt es sogar dafür, dass die Konsole von Sony derzeit oft ausverkauft ist.

Und wo bleibt die Xbox-Version? Diese soll kommen und es wurde vermutet, dass sie später kommt, weil die Xbox Series S mal wieder das Problemkind ist, wenn es um die Anpassung geht. Black Myth: Wukong ist ein grafisch anspruchsvolles Spiel.

Black Myth: Wukong ist PS5-exklusiv

Doch Microsoft hat es schon im Juni angedeutet und Forbes und IGN berichten heute unabhängig voneinander, dass es einen exklusiven Deal mit Sony gibt. Die Details sind nicht bekannt, aber Sony hat es wohl für die PlayStation 5 eingekauft.

Klingt jetzt nicht komplett abwegig, da Sony intensives Marketing mit der PS5 und dem Spiel betreibt und gut vorbereitet war. Interessant ist aber, dass man es nicht als exklusives Spiel vermarktet und die Entwickler sich nicht dazu äußern wollen.

Es ist im Moment also noch vollkommen offen, wie und wann Black Myth: Wukong auf der Xbox erscheint, aber falls es ein exklusiver Deal mit Sony ist, dann würde ich nicht vor 2025 damit rechnen. Ich habe bisher aus Zeitgründen einen Bogen um das Spiel gemacht, aber es wäre der perfekte Kandidat für eine PS5 Pro-Version.

Nachtrag: Laut Jeff Grubb und Shpeshal Nick gab es ein Missverständnis, denn es ist genau genommen kein exklusiver Deal. Sony soll die Entwickler aber finanziell bei der Fertigstellung der PS5-Version unterstützt haben, daher kam sie schneller.