PlayStation 5: Warum „Black Myth: Wukong“ ein Hit für Sony ist

| 4 Kommentare
Ps5 Playstation 5 Detail Header

Es hat sich schon sehr früh angedeutet, dass Black Myth: Wukong ein großer Hit des Jahres sein wird und mittlerweile haben die Entwickler verraten, dass man 10 Millionen Einheiten in den ersten Tagen verkaufen konnte, was beeindruckend ist.

Ein großer Gaming-Hit in China

Das Spiel stammt nämlich aus keiner bekannten Feder, aber für den Erfolg ist vor allem China verantwortlich, was die Live-Zahlen bei Steam zeigen. Schläft China, dann sind es gerne mal 2 Millionen weniger, zu Wachzeiten gibt es neue Rekorde.

Davon profitiert derzeit auch Sony, denn das Spiel ist bei Konsolen exklusiv für die PS5 momentan erhältlich. Es gibt zwar keinen Exklusivdeal mit Sony, aber die Xbox-Version scheint auf unbestimmte Zeit verschoben worden zu sein. Was Folgen hat.

PlayStation 5 in China ausverkauft

Wie Daniel Ahmad von Niko Partners anmerkt, nutzte Sony die Chance, um eine kleine Kampagne zum Spiel und der PlayStation 5 zu fahren und kurz danach war die Konsole in sehr vielen Shops ausverkauft. Die Nachfrage nach der PS5 ist hoch.

Der Fokus von Black Myth: Wukong liegt zwar auf der PC-Version, aber auf der PS5 scheint das Spiel gut zu laufen und das zeigt wieder sehr gut, dass Exklusivspiele am Ende die Hardware verkaufen und davon profitieren dann die Unternehmen.

Sony kann also seinen Marktanteil in China ausbauen und die Nutzer werden nicht nur Black Myth: Wukong kaufen, sie kaufen später auch andere Spiele. Und das Spiel kommt genau zur richtigen Zeit, denn Concord scheint der größte Flop in der Geschichte der PlayStation zu sein, das Multiplayer-Spiel wird quasi nicht gekauft.

Fehler melden4 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Ich bin bis jetzt noch nicht gehyped.
    Liegt aber wohl daran das ich eine 10 Jahres backlog hab.
    🫠

    Antworten
  2. Carlo 🔅
    sagt am

    Man sollte dieses Spiel aufgrund nationaler Sicherheitsbedenken verbieten. ;-)
    Wer weiß schon, was der Chinese alles so auf die heimischen HDDs installiert und uns wie ausspioniert ?

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Carlo ⇡

      Ich bin grundsätzlich auch gegen den Staat in China, aber es juckt mich herzlich wenig, wenn die Entwickler meine PS5-Historie sehen würden :D

      Geht sowas überhaupt? Sind Spiele nicht in einer Sandbox?

      Antworten
    2. Philipp 🔆
      sagt am zu Carlo ⇡

      Schau mal nach wo deine ganze Elektronik die du so den ganzen Tag nutzt produziert wurde.

      Man kann es gar nicht mehr Heuchelei nenne, denn das würde ja voraussetzen, man ist sich dessen bewusst was man so verzapft.

      Antworten

