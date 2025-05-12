News

Bluetooth 6.1 ist da: So sieht die neue Strategie aus

Autor-Bild
Von
|
Bluetooth Logo Header

Erst letztes Jahr wurde Bluetooth 6 offiziell angekündigt und ist noch gar nicht so wirklich verbreitet, da hat die Bluetooth SIG auch schon Bluetooth 6.1 bestätigt. Die neue Version steht jetzt für Partner bereit und bringt zwei Neuerungen für uns mit:

  • Erhöhter Datenschutz für Geräte: Durch die zufällige Festlegung des Zeitpunkts von Adressänderungen ist es für Dritte sehr viel schwieriger, Geräteaktivitäten über einen längeren Zeitraum zu verfolgen oder zu korrelieren.
  • Verbesserte Leistungseffizienz: Die Funktion Bluetooth Randomized RPA Updates verlagert den Vorgang der Adressänderung auf den Controller und hilft so, den Akku zu schonen.

Bluetooth: Das ist die neue Strategie

Doch es gibt nicht einfach nur eine neue Bluetooth-Version, man ändert auch die Strategie für Bluetooth-Updates und plant ab sofort zwei pro Jahr ein. Ende 2025 gibt es also die Details für Bluetooth 6.2 und 2026 geht es dann direkt weiter.

So will man auf die immer schnellere Entwicklung der Welt reagieren, wobei ich mir die Frage stellt, ob es da wirklich zwei Updates pro Jahr benötigt? Ein Update, falls es sinnvoll ist, gerne, aber je mehr Updates es gibt, desto schwieriger wird es.

Manchmal kann man neue Bluetooth-Funktionen über die Software implementieren, doch manchmal benötigt es auch neue Hardware. Da dauert es dann immer eine Weile, bis diese kommt. Kann man z.B. Bluetooth 6 auf Bluetooth 6.1 aktualisieren?

Schauen wir mal, wie sich das entwickelt, viele Nutzer verfolgen die Punkt-Updates bei Bluetooth sowieso nicht und halten das für kaum relevant. Dabei gibt es dort immer wieder spannende Neuerungen, wie in diesem Fall ein besserer Datenschutz.

Apple Iphone X Ohne Notch

Apple iPhone: Großer Sprung zum Jubiläum geplant

Mit dem iPhone X fokussierte sich Apple auf ein sehr „rundes“ Erlebnis zum 10. Jubiläum des iPhones und wollte eine…

12. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Classroom Klasse Schule
Fast jedes zweite Kind hat schon in der Grundschule ein Smartphone – so sehen es die Eltern
in Gesellschaft
Avm Fritzbox 6660 Cable
FRITZ!OS 8.20 landet auf der FRITZ!Box 6660 Cable
in Firmware und OS
Visa
Visa plant neue Cashback-Aktion
in Fintech
N26 1
Machtkampf bei N26: Müssen die Gründer jetzt gehen?
in Fintech
Hyundai Ioniq 5 N Laden
ADAC vergleicht Elektroauto-Ladeinfrastruktur in Europas Reiseländern
in Mobilität
Ford zeigt neues Infotainment mit Android
in Mobilität
Gta 6 2026 Header
Datum für GTA 6: Warum man den Chef ignorieren sollte
in Gaming
Chemnitz setzt KI ein, um Sprachbarrieren zu beseitigen
in Dienste
Vw Golf Gti Volkswagen Header
Versicherungswirtschaft deckt auf: Der Schaden-Mythos bei Elektroautos bröckelt
in Mobilität
Waipu Tv
Waipu.tv und WOW starten Kombi-Angebot für 5,99 Euro im Monat
in News