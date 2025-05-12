Bluetooth 6.1 ist da: So sieht die neue Strategie aus

Erst letztes Jahr wurde Bluetooth 6 offiziell angekündigt und ist noch gar nicht so wirklich verbreitet, da hat die Bluetooth SIG auch schon Bluetooth 6.1 bestätigt. Die neue Version steht jetzt für Partner bereit und bringt zwei Neuerungen für uns mit:

Erhöhter Datenschutz für Geräte: Durch die zufällige Festlegung des Zeitpunkts von Adressänderungen ist es für Dritte sehr viel schwieriger, Geräteaktivitäten über einen längeren Zeitraum zu verfolgen oder zu korrelieren.

Verbesserte Leistungseffizienz: Die Funktion Bluetooth Randomized RPA Updates verlagert den Vorgang der Adressänderung auf den Controller und hilft so, den Akku zu schonen.

Bluetooth: Das ist die neue Strategie

Doch es gibt nicht einfach nur eine neue Bluetooth-Version, man ändert auch die Strategie für Bluetooth-Updates und plant ab sofort zwei pro Jahr ein. Ende 2025 gibt es also die Details für Bluetooth 6.2 und 2026 geht es dann direkt weiter.

So will man auf die immer schnellere Entwicklung der Welt reagieren, wobei ich mir die Frage stellt, ob es da wirklich zwei Updates pro Jahr benötigt? Ein Update, falls es sinnvoll ist, gerne, aber je mehr Updates es gibt, desto schwieriger wird es.

Manchmal kann man neue Bluetooth-Funktionen über die Software implementieren, doch manchmal benötigt es auch neue Hardware. Da dauert es dann immer eine Weile, bis diese kommt. Kann man z.B. Bluetooth 6 auf Bluetooth 6.1 aktualisieren?

Schauen wir mal, wie sich das entwickelt, viele Nutzer verfolgen die Punkt-Updates bei Bluetooth sowieso nicht und halten das für kaum relevant. Dabei gibt es dort immer wieder spannende Neuerungen, wie in diesem Fall ein besserer Datenschutz.