BMW schickt mit dem i5 ein wichtiges Elektroauto ins Rennen

BMW präsentierte im Sommer den ersten i5 und gab bekannt, dass der Bestseller der Marke als Elektroauto eine „Führungsrolle“ übernehmen soll. Es ist zwar noch ein umgebauter Verbrenner, da die Elektro-Plattform erst gegen 2025 mit einem neuen BMW i3 (elektrischer 3er) startet, wichtig ist der erste BMW i5 dennoch.

Diese Woche geht es laut BMW los, denn die ersten Einheiten werden ab dem 21. Oktober an Kunden übergeben. Am kommenden Samstag könnte euch der BMW i5 auf der Straße begegnen, danach folgen nach und nach weitere Länder, so BMW.

BMW i5 Touring kommt Anfang 2024

Doch das ist nur der Anfang für den elektrischen 5er, denn im „Frühjahr 2024“ wird BMW den BMW i5 Touring nachreichen, einen vollelektrischen Kombi. Konkreter wird man beim Datum nicht, aber BMW ist damit deutlich früher als Audi mit dem A6 e-tron Avant und Mercedes hat einen Kombi beim EQE bereits ausgeschlossen.

Kia EV6 bekommt neue Version für 2024 Kia baut das Portfolio des EV6 für 2024 aus und hat bestätigt, wenn auch bisher noch nicht in Deutschland, dass wir eine neue und preiswerte Option bekommen. Bisher kann man […]19. Oktober 2023 JETZT LESEN →

-->