Neuer BMW i5 soll „Führungsrolle“ bei Elektroautos übernehmen

BWM packt mit dem neuen 5er auch erstmals einen BMW i5 ins Portfolio und der soll bald die „Führungsrolle auf dem Weg zu nachhaltiger Premium-Mobilität im Fahrzeugsegment der oberen Mittelklasse“ übernehmen – kann das gelingen?

BMW i5 nutzt noch keine Elektro-Plattform

Schauen wir uns zunächst das Datenblatt an, welches nicht überrascht, denn das hier ist weiterhin ein umgebauter Verbrenner und im Kern ein größerer BMW i4.

Der BMW i5 eDrive40 kommt mit 250 kW an der Hinterachse daher und kurz vor 200 km/h ist Schluss, der BMW i5 M60 xDrive legt da aber einen drauf und bietet mit 442 kW mehr Power, als der i4 in der Top-Version (aber weniger als der iX).

Das dürfte aber am kleineren Akku mit 81,2 kWh liegen, bei dem ich mit etwas mehr gerechnet hätte, denn das ist in etwa des Level des BMW i4. Mit Heckantrieb gibt es dann bis zu 582 km und mit Allradantrieb sind es bis zu 516 km, so BMW.

Der neue 5er ist übrigens erstmals länger als 5 Meter und kommt auf einen sehr ordentlichen Radstand von 3 Meter, das war früher mal das Level einer 7er. Autos werden immer größer und schwerer und diesem Trend folgt leider auch der i5.

Preise? Es geht bei 70.200 Euro los, aber wer BMW kennt, der weiß, dass man da locker 80.000+ Euro für eine passable Ausstattung hinlegt. Preise für den Touring (oder Bilder) gibt es noch nicht, dieser folgt 2024, wie auch eine echte M-Version.

Keine Überraschung also an dieser Stelle, bei der Niere hat sich BMW auch etwas zurückgehalten, immerhin ist der 5er kein 4er oder XM, dieses Modell soll eine viel breitere Masse ansprechen. Allerdings bleibt es eben auch bei einem Nachteil.

Das ist keine Elektro-Plattform und Dinge wie der Kardantunnel hinten sind auf den Bildern zu sehen. BMW nutzt eine solche bei der elektrischen E-Klasse und Audi wird das beim elektrischen A6 ebenfalls tun. Ich bin gespannt, wie sich der 5er da langfristig als Elektroauto schlägt, optisch es aber einer der schöneren BMWs.

Nach Modellen wie dem XM und iX war das allerdings auch nicht schwer.

