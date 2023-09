Neuer BMW i3 und mehr: Eine „Neue Klasse“ an Elektroautos steht an

BMW präsentierte im Rahmen der IAA 2023 eine neue Preview für das erste Elektroauto, welches man mit einer ganz neuen Elektro-Plattform entwickeln wird. Diese nennt sich „Neue Klasse“ und startet ab 2025 mit einem elektrischen 3er.

Der aktuelle BMW i3 wurde letztes Jahr eingestellt und von einem BMW i3 auf 3er-Basis abgelöst, allerdings nur in China. In Deutschland müssen wir zwei Jahre auf den neuen BMW i3 warten, denn da möchte man keinen Verbrenner umbauen.

Neue Klasse: BMW plant 6 Elektroautos

BMW hat sich bewusst für eine Limousine entschieden, so Adrian van Hooydonk im Gespräch mit Autocar, da man noch fest daran glaubt. Doch ein neuer BMW iX3 ist nicht weit entfernt und wird kurz nach dem BMW i3 mit der Plattform kommen.

Danach stehen vier weitere Elektroautos der „Neuen Klasse“ an, was laut BMW ein sehr kurzer Zeitraum für die eigene Marke ist. Normalerweise lässt man sich mit so einem Generationenwechsel mehr Zeit, teilweise dauert das auch bis zu 10 Jahre.

Designtechnisch werden sich diese sechs Elektroautos also alle etwas ähnlicher sehen, als das aktuell der Fall ist. Es ist bisher noch unklar, welche Modelle nach dem BMW i3 und BMW iX3 kommen, diese werden jedoch den Anfang machen.

Ich bin ja mal auf die Serienversionen der zwei Elektroautos gespannt, die es dann mit den weltweiten Bestsellern bei Elektroautos (Tesla Model 3/Y) aufnehmen. Doch nicht nur das, die direkte Konkurrenz bei Audi und bei Mercedes ist vorbereitet.

