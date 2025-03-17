BMW kündigt ganz große Offensive bis 2027 an

BMW blickt, wie viele deutsche Marken, auf eine schwache Nachfrage in China und da man abhängig von diesem Markt ist, wirkt sich das auf den Gewinn aus. Dabei steht BMW noch besser als andere da, doch auch hier muss man jetzt aktiv werden.

Und das wird man, so Oliver Zipse in einem offiziellen Schreiben an die Mitarbeiter, Nutzer und Medien. Bis 2027 steht eine gewaltige Offensive bei BMW an und man wird „mehr als 40 neue oder überarbeitete BMW Modelle“ auf den Markt bringen.

BMW bestätigt ganz neuen iX3

Das große Highlight wird der ganz neue BMW iX3 sein, der den Anfang der Neuen Klasse macht, der ganz neuen Plattform für Elektroautos. BMW wird den neuen iX3 noch in diesem Jahr zeigen, es soll das Highlight der IAA 2025 in München werden.

Bei den restlichen Modellen handelt es sich um einen Mix aus Elektro, Verbrenner und Plug-in-Hybrid, aber alle werden „die Gene der Neuen Klasse in sich tragen“, es gibt also eine frische Optik und vor allem auch neue Technik unter der Haube.

Die NEUE KLASSE ist BMW und BMW ist die NEUE KLASSE.

Diese Plattform sei „mehr als nur ein Fahrzeug“, BMW spricht vom „Start einer völlig neuen Fahrzeuggeneration“ und einem „Technologiebooster für die ganze Marke“.

Das ist wirklich the next level of sheer driving pleasure.

Große Worte des Chefs, der in seiner Rede erneut die Vorteile (mehr Reichweite, schnelleres Laden, geringere Kosten, …) hervorgehoben hat. Das Management sei die Serienversion des BMW iX3 bereits gefahren und ist natürlich ganz begeistert.

Doch BMW ist mit der neuen Offensive nicht alleine, auch Mercedes, Audi und Co. haben an neuen Modellen und Plattformen gearbeitet und China hat sich seit dem nicht ausgeruht. Selbst ein ganz neuer BMW iX3 und ein neuer BMW i3 als Elektro 3er sind keine Garantie. Und sie kommen vor allem erst 2026 und nicht mehr 2025.