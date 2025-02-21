BMW: Neue Elektroautos gehen einen wichtigen Schritt

BMW bereitet sich auf den Start einer ganz neuen Plattform vor, die speziell für Elektroautos entwickelt wurde, die Neue Klasse. Es geht mit einem elektrischen 3er (i3) und ganz neuen BMW iX3 los, der im September auf der IAA vorgestellt wird.

Mit dieser Plattform gibt es 30 Prozent mehr Reichweite und man kann gleichzeitig 30 Prozent schneller laden. Doch das ist nicht der wichtige Schritt, den Joachim Post bei Autocar hervorgehoben hat, noch viel entscheidender sind die Kosten.

BMW: Elektroautos werden günstiger

Die Produktionskosten wird man mit der neuen Plattform teilweise um bis zu 50 Prozent senken können. BMW wird diese Ersparnis laut Post aber nicht selbst als Gewinn verbuchen, jedenfalls nicht komplett, man gibt es an BMW-Kunden weiter.

Um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen die Kosten von Elektroautos runter und mit der neuen Plattform strebt BMW eine „Preisparität“ an. Der neue i3 und iX3 dürften also in etwa so viel wie ein aktueller 3er und X3 bei BMW kosten.

Ich bin gespannt, wie viel von dieser Aussage am Ende übrig bleibt und ob ein Teil der Wahrheit vielleicht auch darin liegt, dass Verbrenner teurer werden. Es klingt aber so, als ob BMW mit der Neuen Klasse deutlich mehr Spielraum beim Preis hat.