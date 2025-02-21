Mobilität

Mercedes setzt Fokus in der Krise auf den „Status“

Mercedes Benz Eqs 580 4matic Mercedes Benz Eqs 580 4matic

Mercedes ist in eine Krise gerutscht, vor allem der Markt in China sorgte für einen heftigen Einbruch beim deutschen Automobilbauer. Doch es besteht kein Grund zur Sorge, so Ola Källenius, denn der Chef von Mercedes hat einen konkreten Plan.

Bis 2027 steht die „bisher größte Produkt- und Technologieoffensive“ an, die man je bei Mercedes gesehen hat, es ist bald mit „dutzenden neuen oder aktualisierten Modellen“ zu rechnen. Und dabei wird man ein paar Dinge bei Mercedes ändern.

Ein Mercedes als Statussymbol

Der Fokus rückt mehr auf das Design, es soll eine „stimmige, statusorientierte und portfolioübergreifende Designsprache“ kommen, Verbrenner und Elektroautos wird man also nicht mehr unterscheiden können. Das Wort „Status“ fällt in der Meldung von Mercedes aber besonders häufig, man spricht von einer „ikonischen Marke“.

Natürlich will man auch technisch bei Mercedes überzeugen, wie mit dem neuen MB.OS, und Verbrenner und Elektroautos sollen preislich auch auf ein Level mit den neuen Modellen kommen, aber „Mercedes-Benz ist außergewöhnlich“, so der Chef.

Mercedes will jetzt wieder die „begehrenswertesten Autos bauen“, der Fokus wird noch mehr auf Luxus wandern, denn die Gewinnmarge soll vor allem mit den „Top-End-Fahrzeugen“ (Maybach, G-Klasse, AMG) erreicht werden. Und bei AMG steht ab 2026 ein großer Schritt mit einer ganz eigenen Elektro-Plattform (AMG.EA) an.

Die Marke möchte die Kunden wieder „mit Fahrzeugen begeistern“, so Markus Schäfer, der aktuelle CTO von Mercedes. Gleichzeitig muss man aber auch aktiv sparen, ein „Performance“-Programm soll die Kosten bei Mercedes schnell senken.

Es werden spannendes Jahre für die Marke mit dem Stern, denn selbst wenn man aus den Fehlern gelernt und Dinge besser gemacht hat, so dauert das. Dieses neue und tolle Portfolio wird nämlich noch keinen großen Einfluss auf 2025 haben.

Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx

VW hält „Elektromobilität für die Technologie der Zukunft“

Volkswagen wollte eigentlich ab 2025 schon Marktführer bei Elektroautos sein, im Moment kämpft man aber eher mit einer sinkenden Nachfrage.…

20. Februar 2025 | Jetzt lesen →

  1. Caro Buchenacker 🪴
    sagt am

    „….denn der Chef von Mercedes hat einen konkreten Plan.“ gerade deshalb sollte man sich Sorgen machen. Die Folgen von falsche Management Entscheidungen werden wieder die Mitarbeiter ausbaden dürfen.

    Antworten
  2. René H. 🔆
    sagt am

    Status: Übernahmekandidat.

    Antworten
    1. Spiritogre 🔅
      sagt am zu René H. ⇡

      Mercedes Banz hat einen Reingewinn von über 10 Milliarden und ist damit auf Rang 7 aller Autohersteller. Wer sollte die übernehmen können? Stellantis?

      Antworten
  3. Thomas Höllriegl 🏅
    sagt am

    1960 hat angerufen und will seine Sicht auf Autos zurück!

    Antworten

