BMW: Neuer i3 und iX3 orientieren sich stark am Konzept

Es gibt Konzeptautos, die wir nie als Serienauto sehen, da es einfach nur Studien der Marken sind. Dann gibt es Konzeptautos, die weit von der Realität entfernt sind, weil sie vielleicht früh gezeigt wurden. Und dann gibt es seriennahe Konzepte.

Dabei handelt es sich beim neuen BMW i3 (jetzt ein elektrischer 3er), den wir als Konzept seit 2023 kennen und der aktuell als BMW Vision Neue Klasse sehen, und beim neuen BMW iX3, der momentan als BMW Vision Neue Klasse X bekannt ist.

Im Gespräch mit AMS hat Adrian van Hooydonk auf dem Pariser Autosalon 2024 verraten, dass sich die Serienversion stark am Konzept orientieren wird. Ähnlich wie damals beim BMW i3 und BMW i8, da sahen die Serienautos sehr ähnlich aus.

Die Designsprache der neuen Plattform für Elektroautos werden in Zukunft dann auch bei anderen Modellen von BMW sehen. Ein paar Details werden natürlich noch bei der Serie wegfallen, es sind immerhin Konzepte, aber es hält sich in Grenzen.

Auch der Innenraum der Vision-Konzepte wird so ähnlich kommen, so der BMW-Chefdesigner, es wird deutlich cleaner. In der Serie kommen zwar noch ein paar Knöpfe dazu, aber grundsätzlich möchte BMW diese Option in Serie ermöglichen.

Ich habe bisher gemischtes Feedback zur Neuen Klasse und den Vision-Autos von BMW gesehen, man hebt sich damit ja erstmals doch mehr vom Verbrenner ab. Der aktuelle 3er und iX3 sehen jedenfalls anders aus. Bisher kam es bei BMW gut an, dass Elektro und Verbrenner so ähnlich sind, mal schauen, wie das ab 2025 aussieht.

