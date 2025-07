Volkswagen: Preise für Elektroautos dürften sinken

Bei Volkswagen herrschte lange Zeit die Meinung, dass man einen Preiskampf bei Elektroautos nicht nötig hat, auch wenn es Kritiker anders sahen. Und es gibt auch Märkte (China), in denen sich VW die zu hohen Preise nicht mehr erlauben konnte.

Jetzt steht auch in Europa endlich der Preiskampf an, beim VW ID.3 hat man bereits reagiert. VW-Vertriebschef Martin Sander hat laut Manager Magazin auf der Motor Show 2024 in Paris verlauten lassen, dass weitere Preisnachlässe möglich wären.

VW will E-Autos jetzt „repositionieren“

Man „muss tun, was im Wettbewerbsumfeld notwendig ist“, aber bei Volkswagen wolle man die Elektroautos „repositionieren“. VW muss sich dem Wettbewerb also anpassen, was in der Vergangenheit „nicht immer der Fall“ bei gewissen Autos war.

Es geht also los, der Preiskampf der Elektroautos beginnt. Tesla hat die Preise vor ein paar Tagen auch etwas gesenkt, Hyundai schickt den Kona mit dem Modelljahr günstiger ins Rennen, da kommt ab 2025 vermutlich wirklich eine Rabattschlacht.

Die verhaltene Nachfrage nach Elektroautos und Kombination aus strengeren CO₂-Grenzwerten zeigt also endlich ihre Wirkung, was für uns Kunden gut, aber für die Marken schwierig ist. VW will nämlich gleichzeitig noch die Gewinnmarge steigern.

