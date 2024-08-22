BMW zieht mit Elektroautos erstmals an Tesla vorbei

BMW schwimmt derzeit gegen den Trend und ist mit Elektroautos erfolgreich. Das letzte Quartal zeigte schon, dass man derzeit die am stärksten wachsende Marke in diesem Bereich ist und BMW bezeichnet Elektroautos mittlerweile als die Zukunft.

Im Juli wurden 40 Prozent weniger Elektroautos in Europa zugelassen und viele mussten Federn lassen, wie auch Tesla. Und das führt dazu, dass BMW mit 14.869 Elektroautos tatsächlich vor Tesla mit 14.561 Elektroautos letzten Monate landete.

Schaut man sich 2024 an, dann liegt Tesla mit 178.700 Einheiten vorne, aber BMW ist mit 97.626 Einheiten an zweiter Stelle. Erst dann kommen Volkswagen und Volvo und Audi und Mercedes sind als direkte Konkurrenten sogar weit abgeschlagen.

Spannend, hätte ich so nicht bei BMW vor ein paar Jahren erwartet und dabei steht das wirklich spannende Jahr bei BMW erst noch 2025 mit der Neuen Klasse an, die dann auch eine elektrische Version des 3er (Beitragsbild zeigt Hybriden) mitbringt.