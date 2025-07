Elektroautos statt Verbrenner: BMW lässt die Konkurrenz hinter sich

BMW blickt im zweiten Quartal 2024 auf 107.933 vollelektrische Modelle und im ersten Halbjahr waren es 190.622 ausgelieferte BEVs, damit kommt man jeweils auf ein Wachstum von über 20 Prozent. Damit schwimmt man derzeit gegen den Trend.

Ausgerechnet die Marke, die sich nicht direkt auf Elektroautos festlegen wollte, ist mit diesen im Premiumbereich am erfolgreichsten und lässt Audi und Mercedes, die wieder mehr auf Verbrenner setzen, hinter sich. Während die Konkurrenz noch im einstelligen Bereich (Anteil der Elektroautos) ist, sind es bei BMW bald 20 Prozent.

Die Transformation von BMW ist gelungen und die Elektroautos gleichen damit auch schwächelnde Bereiche wie MINI oder Rolls-Royce aus. So ziemlich alle Bereiche (abgesehen von BMW M) sind eingebrochen, doch die Elektroautos sind bei BMW dafür verantwortlich, dass die allgemeinen Auslieferungen stabil blieben.

Und daher geht man bei BMW „zuversichtlich ins zweite Halbjahr“, denn man weiß, dass man gut aufgestellt ist. Dieser Trend hat sich schon in Q1 2024 angedeutet.

BMW bisher ohne Elektro-Plattform

Man muss Fehler zugeben, wenn man sie gemacht hat, und damit hätte ich nicht bei BMW gerechnet. Meine Vermutung war, dass man mit der Mischplattform keine Chance gegen Audi und Mercedes mit ihren reinen Elektro-Plattformen haben wird.

Doch Mercedes entschied sich für ein schlechtes Design, höhere Preise und eine mittelmäßige Qualität bei der EQ-Reihe, was die Kunden abstraften, und über Audi müssen wir nicht sprechen, deren Probleme beim Wandel sind bereits bekannt.

Mich haben die Elektroautos von BMW in den Tests auch immer wieder überzeugt, in ein paar Tagen schaue ich mir wieder zwei neue Modelle an. Aber ich bin auch auf die Elektro-Plattform gespannt, die 2025 startet. Wenn BMW diese Nachfrage so hoch halten kann, dann wird man die Konkurrenz langfristig auch dominieren.

Und da mit der Neuen Klasse ab 2025 ein elektrischer 3er und neuer iX3 zum Start anstehen und das zwei Bestseller sind, mache ich mir bei BMW keine Sorgen mehr.

