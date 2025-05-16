bonify: SCHUFA-Tochter führt kostenpflichtige Abos ein

Die SCHUFA Holding AG ist bekannt für ihre Rolle bei der Bewertung der Kreditwürdigkeit von Privatpersonen. 2022 hat sie das Berliner Fintech-Unternehmen Forteil GmbH übernommen. Dieses betreibt unter dem Namen „bonify” eine Plattform, die Nutzern Einblick in ihre Bonität sowie weitere Funktionen im Bereich der persönlichen Finanzen bietet.

Im Zuge der Integration in den SCHUFA-Konzern und der Weiterentwicklung des Angebots kündigt das Unternehmen nun eine grundlegende Überarbeitung seiner Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) an.

Hintergrund dieser Änderung ist die geplante Einführung kostenpflichtiger Abo-Modelle auf der bonify-Plattform. Diese sollen zusätzlich zur weiterhin kostenlosen Nutzung neue und erweiterte Funktionen beinhalten. Details zu diesen Angeboten wurden bislang nicht veröffentlicht. Die Anpassung der AGB erfolgt laut Unternehmen auch, um die Struktur des Angebots transparenter zu gestalten.

Änderungen bei AGB und neuen Geschäftsmodellen

Die überarbeiteten AGB umfassen künftig nicht nur allgemeine Regelungen für die Nutzung der Plattform, sondern auch separate Vertragsbedingungen für bestimmte Zusatzdienste, wie etwa die Mieterauskunft. Nutzer, die solche Dienste bislang nicht in Anspruch genommen haben, sollen vor deren erstmaliger Nutzung gesondert auf die jeweiligen Bedingungen hingewiesen werden. Dies deutet auf eine modulare Erweiterung der Plattform hin.

Die neuen AGB treten am 30. Juni 2025 in Kraft. Nutzer, die weiterhin auf die Plattform zugreifen und den Änderungen nicht ausdrücklich widersprechen, akzeptieren diese automatisch. Ein Widerspruch ist ausschließlich per E-Mail an den Support möglich (support@bonify.de). Dieses Vorgehen entspricht der in der Branche üblichen stillschweigenden Zustimmung bei AGB-Änderungen.