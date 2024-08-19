Gaming

Book4Games: Aufbewahrungsmöglichkeit für Spielmodule im flachen Buchformat

Book4games Header

Das digitale Zeitalter für den Kauf von Spielen schreitet langsam aber sicher immer weiter voran, eine Entwicklung, die mir persönlich leider nicht gefällt.

Ich bin ein Fan der physischen Version von Spielen, aber ich verstehe auch die Argumente vieler digitaler Fans. Einer der Gründe ist die Platzersparnis in der Wohnung, das französische Unternehmen Book4Games hat jedoch auch ein gegenteiliges Argument vorgebracht.

Book4Games ist nämlich eine schicke Aufbewahrungsmöglichkeit für Spielmodule der Plattformen NES, Super NES, Game Gear, Sega Mega Drive / Genesis, PC Engine, Game Boy (Color), Game Boy Advance und andere.

Sie sind dem flachen Buchformat nachempfunden und können vertikal übereinander oder horizontal angeordnet werden. Das ist zwar keine Lösung des Platzproblems, aber auf jeden Fall eine Verbesserung des Erscheinungsbildes.

Book4games Gba Box

Gerade diese Idee gefällt mir sehr gut, da ich zwar einige alte Spielmodule für meinen Game Boy und Game Boy Advance besitze, diese aber lose in einer Kiste liegen, da die Originalverpackungen schon lange entsorgt wurden. Die Lösung von Book4Games finde ich deutlich eleganter als die einfache Aufbewahrung in einer Kiste.

Finanziert wird das Projekt über die amerikanische Crowdfunding-Plattform Kickstarter. Die Boxen kosten 25 Euro und können ab sofort vorbestellt werden. Die Auslieferung ist für Dezember 2024 geplant, der Versand erfolgt zollfrei aus Frankreich.


  1. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Damit macht man seine Module dann als Sammlerstück wertlos, wenn man die Originalverpackung entsorgt. Die sollten da also eigentlich mit reinpassen…

    Antworten
    1. Philipp 🔆
      sagt am zu Spiritogre ⇡

      Das ist offensichtlich auch nicht die Zielgruppe.
      Das ist für Menschen die ihre Spiele auch spielen wollen aber trotzdem alles ordentlich und schön verstauen möchten.

      Antworten
      1. Spiritogre 🔅
        sagt am zu Philipp ⇡

        Was bei solchen Retro-Games in der Regel auch Sammler wären, denn sonst kauft sowas doch kaum jemand.

        Antworten

