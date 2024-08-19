Book4Games: Aufbewahrungsmöglichkeit für Spielmodule im flachen Buchformat

Das digitale Zeitalter für den Kauf von Spielen schreitet langsam aber sicher immer weiter voran, eine Entwicklung, die mir persönlich leider nicht gefällt.

Ich bin ein Fan der physischen Version von Spielen, aber ich verstehe auch die Argumente vieler digitaler Fans. Einer der Gründe ist die Platzersparnis in der Wohnung, das französische Unternehmen Book4Games hat jedoch auch ein gegenteiliges Argument vorgebracht.

Book4Games ist nämlich eine schicke Aufbewahrungsmöglichkeit für Spielmodule der Plattformen NES, Super NES, Game Gear, Sega Mega Drive / Genesis, PC Engine, Game Boy (Color), Game Boy Advance und andere.

Sie sind dem flachen Buchformat nachempfunden und können vertikal übereinander oder horizontal angeordnet werden. Das ist zwar keine Lösung des Platzproblems, aber auf jeden Fall eine Verbesserung des Erscheinungsbildes.

Gerade diese Idee gefällt mir sehr gut, da ich zwar einige alte Spielmodule für meinen Game Boy und Game Boy Advance besitze, diese aber lose in einer Kiste liegen, da die Originalverpackungen schon lange entsorgt wurden. Die Lösung von Book4Games finde ich deutlich eleganter als die einfache Aufbewahrung in einer Kiste.

Finanziert wird das Projekt über die amerikanische Crowdfunding-Plattform Kickstarter. Die Boxen kosten 25 Euro und können ab sofort vorbestellt werden. Die Auslieferung ist für Dezember 2024 geplant, der Versand erfolgt zollfrei aus Frankreich.