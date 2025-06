Bose QuietComfort Earbuds: Antwort auf Apple AirPods 4 vorgestellt

Bose legt die vier Jahre alten QuietComfort Earbuds neu auf und hat heute, einen Tag vor dem Start der Apple AirPods 4, ganz zufällig eine neue Version gezeigt. Sie kostet 199,95 Euro, also so viel wie die ganz neuen AirPods 4 in der ANC-Version.

ANC bringt natürlich auch das Modell von Bose mit, damit hat sich die QC-Reihe (QuietComfort) einen Namen gemacht. Bose verspricht bei den neuen Earbuds bis zu 8,5 Stunden Akkulaufzeit, einen „epischen Sound“ und eine IPX4-Zertifizierung.

Bluetooth-Multipoint ist mit dabei, wie auch eine App mit Equalizer, 360 Grad-Sound (kommt später), ein Aware-Modus und man kann den Fernauslöser der Kamera aktivieren. Ihr könnt ab sofort drei Farben direkt bei Bose selbst kaufen.

