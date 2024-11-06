BP schraubt Wasserstoff massiv zurück

BP hat in den Geschäftszahlen verraten, dass man die Bemühungen rund um eine Zukunft mit Wasserstoff massiv zurückgefahren hat. 18 Projekte wurden laut BP komplett gestrichen und aus über 10 Projekten werden nur noch 5-10 Projekte.

Laut BP wird sich das positiv auf den Cashflow auswirken, denn man spart 200 Millionen pro Jahr bei den Ausgaben. Damit reduziert BP also die Bemühungen für das „Öl der Zukunft“, wie man es auf der Wasserstoff-Webseite gerne bezeichnet.

Diese Entwicklung zeigt auch, wie unglaublich teuer und aufwändig das Thema für den Massenmarkt ist. Es ist kein gutes Zeichen, wenn ein großer Ölkonzern seine Ausgaben für diesen Bereich reduziert, man müsste ihn eigentlich eher ausbauen.