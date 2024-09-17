bunq führt Tap to Pay in Deutschland ein

Die „Neobank“ Bunq, mit Sitz in Amsterdam, bietet ihren Geschäftskunden ab sofort auch in Deutschland die „Tap to Pay“-Funktion auf dem iPhone an.

Diese ermöglicht es Unternehmern, ihr iPhone in ein vollwertiges Zahlungsterminal zu verwandeln, um kontaktlose Zahlungen direkt entgegenzunehmen. Angesichts des hohen Marktanteils von iOS-Nutzern in Deutschland stellt dies eine wesentliche Erweiterung dar, die den Zahlungsprozess sowohl für Händler als auch für Kunden schneller und bequemer gestalten kann.

Die neue Funktion steht allen bunq-Kunden mit den Kontomodellen Easy Savings, Easy Bank, Easy Bank Pro und Easy Bank Pro XL zur Verfügung. Unabhängig von Kartentyp und Land liegt die Gebühr bei 1,5 Prozent pro Transaktion. Besonders kleine Unternehmen und Freiberufler profitieren von der Nutzung ohne zusätzliche Hardware.

Dank Tap to Pay entfallen teure und sperrige Zahlungsterminals, da Kartenzahlungen direkt auf dem iPhone abgewickelt werden können. Die Einrichtung ist schnell erledigt und die Zahlungen werden noch am selben Tag empfangen. Alle Transaktionen lassen sich vollständig über die bunq-App verwalten.

Die Technologie basiert auf Apples Tap to Pay-Funktion und unterstützt die Annahme von NFC-Zahlungen für kontaktlose Kredit- und Debitkarten, Apple Pay und andere digitale Geldbörsen.

