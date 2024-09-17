Fintech

bunq führt Tap to Pay in Deutschland ein

Autor-Bild
Von
|
Apple Tap To Pay Germany Iphone Ios App Digital Wallets

Die „Neobank“ Bunq, mit Sitz in Amsterdam, bietet ihren Geschäftskunden ab sofort auch in Deutschland die „Tap to Pay“-Funktion auf dem iPhone an.

Diese ermöglicht es Unternehmern, ihr iPhone in ein vollwertiges Zahlungsterminal zu verwandeln, um kontaktlose Zahlungen direkt entgegenzunehmen. Angesichts des hohen Marktanteils von iOS-Nutzern in Deutschland stellt dies eine wesentliche Erweiterung dar, die den Zahlungsprozess sowohl für Händler als auch für Kunden schneller und bequemer gestalten kann.

Die neue Funktion steht allen bunq-Kunden mit den Kontomodellen Easy Savings, Easy Bank, Easy Bank Pro und Easy Bank Pro XL zur Verfügung. Unabhängig von Kartentyp und Land liegt die Gebühr bei 1,5 Prozent pro Transaktion. Besonders kleine Unternehmen und Freiberufler profitieren von der Nutzung ohne zusätzliche Hardware.

Dank Tap to Pay entfallen teure und sperrige Zahlungsterminals, da Kartenzahlungen direkt auf dem iPhone abgewickelt werden können. Die Einrichtung ist schnell erledigt und die Zahlungen werden noch am selben Tag empfangen. Alle Transaktionen lassen sich vollständig über die bunq-App verwalten.

Die Technologie basiert auf Apples Tap to Pay-Funktion und unterstützt die Annahme von NFC-Zahlungen für kontaktlose Kredit- und Debitkarten, Apple Pay und andere digitale Geldbörsen.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / bunq führt Tap to Pay in Deutschland ein
Weitere Neuigkeiten
Revolut
Revolut schränkt Krypto-Handel in Deutschland drastisch ein
in Fintech
Handyhelden Bestseller ist zurück: 25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl.
in Tarife
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: notebooksbilliger verkauft es ab 844 Euro
in News | Update
ePA bundesweit: Mehrheit der Arztpraxen und Apotheken angeschlossen
in Dienste
Lidl
Lidl darf Rabatt-App als kostenlos bezeichnen – Verbraucherzentrale kündigt Revision beim BGH an
in Handel
Google Pixel 8 Pro Android Apps
„Es ist unglaublich“: Google teasert nächsten Schritt für Android an
in Firmware und OS
Huawei Mate Air: Auch hier kommt bald ein dünnes Smartphone
in Smartphones
Smart 1 Und 3 Elektro
Smart #1 und #3 bekommen 2027 ein „sehr großes Facelift“
in Mobilität
Smart #4 steht fest: Ein Klassiker kommt zurück
in Mobilität
Telekom 5g
Telekom: Neue MagentaMobil Young Tarife kommen – doppeltes Datenvolumen, halber Preis
in Tarife