bunq startet „Tap to Pay“ für Android

Bunq gibt bekannt, dass Tap to Pay nun auch für Android-Geräte verfügbar ist. Damit können Business-Nutzer kontaktlose Zahlungen direkt über ihr Android-Smartphone annehmen, ohne zusätzliche Hardware oder ein Zahlungsterminal zu benötigen.

Bisher war dies nur für Nutzer eines iPhones möglich. Unabhängig von Kartentyp und Land liegt die Gebühr bei 1,5 Prozent pro Transaktion. Die Funktion bietet dabei eine einfache Möglichkeit, Zahlungen unterwegs zu akzeptieren.

Zusätzlich stellte das niederländische Unternehmen eine Metallkarte in limitierter Auflage vor, die aus 22 Gramm Edelstahl gefertigt ist und mit dem eigenen Namen graviert werden kann.

Bunq rüstet zudem auf und investiert aktiv in den Ausbau seines Teams. Bis Ende des Jahres will bunq seine weltweite Belegschaft im Vergleich zum Dezember 2023 um 70 Prozent erhöhen und 15 weitere Mitarbeitende in Deutschland einstellen.

