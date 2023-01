BYD könnte deutsches Ford-Werk übernehmen

Dem Ford-Werk in Saarlouis droht langfristig das Aus, doch womöglich gibt es einen potenziellen Interessenten, der das Werk übernimmt. Laut WSJ habe BYD (Build Your Dreams) ein Interesse an dem Werk und die Verhandlungen starten bald.

Das heißt nicht, dass BYD die Produktion der eigenen Elektroautos an diesen Standort bringt, aber die Möglichkeit besteht. BYD ist ein Automobilhersteller aus China, der seit letztem Jahr auch den deutschen Markt mit Elektroautos erobert.

Ford hat sich dazu entschieden, dass die Zukunft (Elektroautos) in Köln gebaut wird und bei Ford stehen jetzt Kürzungen an anderen Standorten an. Für den Standort im Saarland wäre BYD als weltweit sehr große Automarke durchaus ein Gewinn.

