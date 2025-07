BYD kündigt neues Elektroauto für Deutschland an

Bei BYD stehen die Zeichen auf Veränderung und auf mehr Druck machen und passend dazu gab es im Rahmen der Paris Motor Show 2024 auch direkt noch die konkrete Ankündigung, dass der BYD Sealion 7 zu uns nach Deutschland kommt.

Damit war zu rechnen, der sportliche Coupé-SUV wird von der Marke durchaus als Alternative für das Tesla Model Y positioniert, wobei ein Detail fehlt. Wir wissen im Moment noch nicht, was der BYD Sealion 7 am Ende bei uns in Euro kosten wird.

BYD nutzt bei diesem SUV die aktualisierte e-Platform 3.0 EVO, aber es gibt noch nicht viele Details für Europa, man wirbt auf der deutschen Seite nur mit 215 km/h in der Spitze und die 91,3 kWh im Unterboden sollten für viel Reichweite sorgen.

Die Weiterentwicklung des Seal und Seal U sieht nicht schlecht aus, aber BYD will zu viel für diese beiden Elektroautos haben, wenn man die sinkende Nachfrage in Deutschland also in den Griff bekommen möchte, dann geht es nur über den Preis.

