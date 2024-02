BYD liefert Elektrofahrzeuge mit eigenen Schiffen nach Europa

In Bremerhaven ist der erste Autofrachter des chinesischen Automobilherstellers BYD mit 3.000 Elektrofahrzeugen nach Europa entladen worden.

Das Schiff „Explorer No. 1“ ist das erste von acht geplanten Schiffen für den Autotransport zwischen China und Europa. Die Fahrzeuge werden vom Logistikdienstleister BLG an Land gebracht, darunter rund 3.000 Fahrzeuge, vor allem Elektroautos.

Die „Explorer No. 1“ hat zuvor in Vlissingen in den Niederlanden angelegt und wird von Bremerhaven aus nach Seebrügge in Belgien und anschließend zurück nach China fahren. Die Zukunft der BYD-Anläufe in Bremerhaven ist noch unklar, es wird aber erwartet, dass sie regelmäßig stattfinden werden.

Der Autofrachter ist ein Vorgeschmack darauf, wie chinesische Automobilhersteller ihre Überkapazitäten an Elektroautos bewältigen und weltweit exportieren wollen. Der Engpass bei Ro-Ro-Schiffen (Roll on, Roll off) soll durch den Bau von rund 200 Schiffen in chinesischen Werften bis 2026 behoben werden, die Hälfte davon für chinesische Kunden.

Chinas Automobilexporte haben Deutschland und Japan bereits überholt.

