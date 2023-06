BYD möchte mit Elektroautos in Deutschland richtig angreifen

BYD greift jetzt in Deutschland an und die chinesische Automarke will nicht einfach nur ein paar Modelle anbieten, man hat richtig große Pläne. Mittelfristig peilt man einen Marktanteil von bis zu 10 Prozent in Deutschland an, so BYD letzte Woche.

Einen konkreten Zeitraum gibt es nicht, aber damit dürfte vor 2030 gemeint sein.

Der Fokus von BYD liegt auf Elektroautos, nicht auf dem gesamten Markt. Doch ein Einstieg in die Verbrenner-Welt dürfte sich in Europa auch kaum noch lohnen, da das Aus beschlossen wurde und sich BYD jetzt lieber auf die Zukunft konzentriert.

Elektroautos: Konkurrenz aus China kommt

BYD steht für Build Your Dreams und in China hat man im ersten Quartal sogar VW als Marktführer abgelöst. In Deutschland ist man erst seit 2023 so richtig aktiv und es fängt auch gerade erst an, ich durfte zum Beispiel den BYD Han in den letzten zwei Wochen testen. Doch die richtigen Volumenmodelle kommen erst noch.

Gehen wir mal davon aus, dass Elektroautos die Zukunft sind, dann wäre ein Anteil von ca. 10 Prozent in Deutschland nicht gerade wenig. Und bei Deutschland bleibt es sicher nicht, in Norwegen gehört die Marke zum Beispiel schon zum Stadtbild.

Das habe ich erst vor ein paar Wochen bei einem Besuch in Oslo selbst gesehen.

Tesla ist ein Thema, doch die wahre Herausforderung für die Automarken aus Europa besteht nicht nur aus dem US-Hersteller, sondern dem Mix mit der neuen Konkurrenz aus China. BYD sollte man als Konkurrenz definitiv nicht unterschätzen.

-->