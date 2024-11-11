BYD: Neues Elektroauto hinkt Tesla Model Y hinterher

BYD möchte mit Elektroautos mehr Druck in Europa machen und einige Dinge ein bisschen anders ab 2025 angehen. Ein wichtiges Modell wird der BYD Sealion 7, der vor ein paar Tagen angekündigt wurde. Bei Autocar hat man jetzt mehr Details.

BYD: Bessere Technik, aber hinter Tesla

Bestellungen in Europa sollen demnach direkt Anfang 2025 losgehen und es wird das erste Elektroauto von BYD, welches die e-Platform 3.0 Evo nutzt. BYD hat drei Versionen für uns geplant, der BYD Sealion 7 Comfort ist hier das Einsteigermodell.

Hier gibt es einen Elektromotor mit 312 PS und einen Akku mit 82,5 kWh, der 482 km Reichweite mitbringt. Der BYD Sealion 7 Design hat den gleichen Akku, aber 530 PS mit zwei Elektromotoren, die Reichweite sinkt damit jedoch auf 455 km.

Der BYD Sealion 7 Excellence bekommt die gleiche Power, aber einen Akku mit 91,3 kWh, womit es immerhin 502 km Reichweite gibt. Diese Version lädt dann auch mit 230 kW, die anderen beiden mit eher mageren 150 kW. Eine Wärmepumpe ist bei BYD immer dabei, aber technisch kann man nicht mit dem Bestseller mithalten.

Tesla schafft mit dem Model Y bessere Werte und das mit kleinerem Akku. Und nicht nur das, da kommt Anfang 2025 sogar eine Neuauflage und diese könnte ebenfalls größere Akkus bekommen. Falls BYD also nicht beim Preis überzeugt, und das deutet sich noch nicht in Europa an, dann wird es der Sealion schwer haben.

Aber warten wir mal 2025 ab, denn der Preiskampf bei Elektroautos hat begonnen und in China ist BYD deutlich attraktiver, man hätte in Europa noch Luft nach unten.