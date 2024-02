BYD plant kündigt zwei neue Elektroautos für Deutschland an

BYD macht weiter Druck und baut das Portfolio in Europa aus. In ein paar Tagen startet der Genfer Autosalon (am 26. Februar geht es los) und da steht laut BYD Deutschland eine „doppelten Enthüllung“ an, die man „kaum erwarten kann“.

Was ist geplant? Ich weiß es auch nicht, aber die verhüllten Autos sehen durchaus etwas größer aus. Eines davon könnte der BYD Sea Lion 07 für Europa sein, den wir vor ein paar Tagen auf der großen Roadmap für 2024 von BYD gesehen haben.

BYD lehnt sich jedenfalls nicht zurück und bereitet sich mit mehr Modellen auf den Sommer vor, denn man ist „E-Mobilitätspartner der UEFA Euro 2024“ und da wird die Marke „Build Your Dreams“ ab Juni sehr häufig in deutschen TVs zu sehen sein.

.@BYD_Deutschland auf Instagram: „Nur noch 12 Tage bis zum Genfer Autosalon 2024 und unserer doppelten Enthüllung! Seid gespannt – wir können es kaum erwarten!“ Wie viele neue Modelle bringen die denn noch innerhalb kürzester Zeit? Bis zur Fußball-EM dann 30 oder wie🫨 pic.twitter.com/jrvbQvCGcw — Vanessa Lisa Oelmann (@VLOelmann) February 16, 2024

