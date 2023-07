BYD Seal U kommt nach Deutschland: Angriff auf das Tesla Model Y

Das Tesla Model Y ist immer häufiger das meistverkaufte Auto der Welt und gilt als beliebtestes Elektroauto auf dem Markt. Daher ist es logisch, dass die Konkurrenz sich jetzt warmläuft und vor allem in dieser Klasse eine Alternative bieten möchte.

BYD Seal U als neuer Elektro-SUV

Bei BYD wird das der Seal U (Utility) sein, ein neuer Elektro-SUV. Den BYD Seal kennen wir bereits als Limousine, die als Alternative für das Tesla Model 3 auf den Markt kommt, doch auch der BYD Seal U wird im vierten Quartal zu uns kommen.

Wir sprechen über ein 4,78 Meter langes Elektroauto, welches bis zu 500 km weit (mit dem 87 kWh großen Akku, es gibt auch noch einen Akku mit 71,8 kWh) kommt. Geladen wird mit 115 kW bzw. 140 kW und eine Wärmepumpe ist hier schon Serie.

Mit 160 kW (218 PS) Leistung ordnet sich der Seal U aber unter dem Seal ein, der doch eine ganze Ecke sportlicher daher kommt. Wundert uns aber auch nicht, denn den Seal U wird BYD mit Sicherheit als Auto für Familien positionieren. Ich tippe aber dennoch auf 45.000+ Euro, BYD ist in China günstig, aber nicht in Deutschland.

Das wird nicht leicht, denn in Europa kaufen die Kunden gerne etablierte Marken und da muss man schon mit einem Preis punkten. Warten wir aber mal die finalen Details ab, die es dann womöglich zur IAA 2023 im September gibt. Da ist BYD nämlich erstmals vertreten und will ein klares Zeichen in Deutschland setzen.

