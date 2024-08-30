Mobilität

BYD stellt sich mit Elektroautos neu in Deutschland auf

Es hat sich bereits vor ein paar Tagen angedeutet und jetzt ist es offiziell, denn die Hedin Mobility Group verkauft die BYD-Vertriebsaktivitäten in Deutschland an BYD Europe. BYD übernimmt die Tochtergesellschaft Hedin Electric Mobility GmbH.

Die beiden BYD-Pioneer Stores in Stuttgart und Frankfurt bleiben, wie auch die drei Verkaufsstellen in Mannheim, Kaiserslautern und Saarbrücken. BYD hat bekannt gegeben, dass man den Kundenservice in Deutschland weiter ausbauen möchte.

BYD ist es wichtig, starke, lokale Partnerschaften zu pflegen. Die Partnerschaftsvereinbarung mit den deutschen Händlern wird deshalb fortgesetzt. Gemeinsam mit den Handelspartnern wird die BYD Automotive GmbH den hervorragenden Kundenservice und die Garantieunterstützung in Deutschland weiter ausbauen.

Bei der letzten Meldung war noch von Oktober die Rede, aber es ging dann doch schneller als erwartet. Grund ist wohl, dass BYD mehr Kontrolle möchte und mit dem Geschäft in Deutschland nicht ganz zufrieden ist. Das soll sich jetzt ändern.

Die kommenden Monate werden zeigen, ob das etwas an der Lage von BYD bei uns ändert, aber ich glaube nicht, dass es am Vertrieb liegt. In China ist BYD so stark, weil man preislich attraktiv ist. In Deutschland ruft man noch zu hohe Preise auf.

  1. Spiritogre 🔅
    sagt am

    In China sind die Hälfte der verkauften BYDs auch Hybride, darf man nicht vergessen. Und ja, die Preise dort liegen teils bei merklich unter der Hälfte von hierzulande, Zoll hin oder her.

    Es gibt einfach kein BYD Modell auf dem deutschen / europäischen Markt, das irgendwie interessant wäre. Der Seal vielleicht, wenn er günstiger als ein Model 3 wäre, ist er aber nicht. Mich wundert eigentlich, dass die überhaupt irgendwer hier kauft, das müssen immer schon sehr attraktive Leasingangebote sein. Ansonsten gibt es halt zu jedem einzelnen BYD Modell teils merklich günstigere oder bessere Alternativen.

    Antworten

