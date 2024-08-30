Ende des EQS: Mercedes plant elektrische S-Klasse

Die Nachfrage der S-Klasse selbst schwächelt zwar auch, aber der EQS hat als elektrische Version der S-Klasse noch viel mehr zu kämpfen. Mercedes versuchte zwar das Elektroauto besser als Statussymbol zu positionieren, aber das scheiterte.

Mercedes S-Klasse kommt als Elektroauto

Mit der nächsten Generation wird es daher keinen weiteren EQS geben, so Autocar, wir bekommen gegen Ende des Jahrzehnts eine neue Generation der S-Klasse und diese wird auch elektrisch sein. Der Verbrenner bleibt also nach 2030 erhalten.

Technisch wird die S-Klasse zwar unterschiedlich sein, denn die elektrische Version nutzt die neue MB.EA Large-Plattform und der Verbrenner eine Weiterentwicklung der aktuellen MRA-Architektur, aber optisch dürfen beide sehr ähnlich aussehen.

Die elektrische G-Klasse war schon ein erstes Zeichen für die neue Strategie von Mercedes, denn es gibt keinen EQG und Verbrenner und Elektroauto sehen ähnlich aus. Und BMW zeigt, dass genau das bei den Kunden derzeit sehr gut ankommt.

Mercedes trennt sich vom EQ-Branding

Letztes Jahr hieß es, dass sich Mercedes wieder vom EQ-Branding trennen möchte und die aktuelle Entwicklung der Elektroautos dürfte das befeuert haben. Doch das große Problem ist, dass diese neue Generation der S-Klasse sehr weit entfernt ist.

Ab 2025 steht eine neue Produktoffensive bei Mercedes an, zu der aber noch die finalen Details fehlen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir dort den nächsten Schritt dieser neuen Strategie sehen und vielleicht stirbt die EQ-Marke schon 2025.

Doch eine neue Optik, die wieder mehr dem Verbrenner ähnelt, reicht alleine auch nicht aus, bei Mercedes muss man die Luxus-Strategie überdenken. Oder, falls man sie beibehalten möchte, dann müssen Technik und Materialwahl besser werden.