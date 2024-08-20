BYD wagt Neustart mit Elektroautos in Deutschland

Der Absatz von Elektroautos läuft in einigen Märkten in Europa derzeit ein bisschen schleppender und das merkt auch BYD. Doch das Problem sieht das Unternehmen aus China nicht nur beim Markt, sondern vor allem auch beim deutschen Partner.

Vor zwei Jahren gab man bekannt, dass die Hedin Mobility Group den Vertrieb und Service in Deutschland übernimmt, die BYD an mehreren Standorten aufgebaut haben. Unser erster Testwagen von BYD kam damals auch über diesen Partner.

BYD geht es ab Herbst alleine an

Doch laut Manager Magazin folgt im Herbst die Trennung, denn BYD möchte das Zepter ab Oktober selbst in die Hand nehmen und geht die Sache alleine an. Bei BYD und Hedin wollte man das bisher nicht kommentieren, es gibt also Fragen.

Wie läuft das nach der Trennung ab? Gibt es gar keinen Partner in Deutschland? Baut BYD ein eigenes Netz mit BYD Stores auf? Ab 2026 möchte man 120.000 Autos in Deutschland verkaufen, davon ist man weit entfernt, aber ohne ein gutes Service-Netz wird das nicht leichter. Ein gutes Service-Netz ist allerdings teuer.

Da steht jedenfalls sowas wie ein Neustart der Elektroautos von BYD ab Herbst in Deutschland an und ich bin mal gespannt, wie dieser Übergang abläuft. Es deutet sich jedenfalls nicht an, dass sich BYD aus Deutschland zurückzieht, man hat ja auch die EM gesponsert, aber eine Neuausrichtung der Marke wird ausgearbeitet.