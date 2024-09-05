C24 Bank warnt aktiv vor Betrugsmaschen

In letzter Zeit häufen sich Phishing-Angriffe auf Kunden der C24 Bank. Die Betrüger versuchen über verschiedene Kommunikationswege wie Anrufe, E-Mails oder gefälschte Webseiten an persönliche und sensible Daten der Nutzer zu gelangen. Die C24 Bank betont in einem neuen Rundschreiben an ihre Kunden, dass die Sicherheit der Kundenkonten oberste Priorität hat und mahnt zur Vorsicht.

Ein zentraler Punkt zum Schutz des eigenen Kontos ist der verantwortungsvolle Umgang mit sensiblen Informationen. Die C24 Bank wird niemals per Telefon, SMS oder E-Mail nach Zugangsdaten fragen. Daten wie Login-PIN, Sicherheitspasswort oder Bestätigungscodes sollten ausschließlich in der C24 Bank-App eingegeben werden. Auch persönliche Dokumente oder Kartenbilder sollten auf keinen Fall verschickt werden.

Darüber hinaus rät die C24 Bank, das Online-Banking nur über die offizielle Website der Bank zu nutzen und die Freischaltung über einen QR-Scan in der App vorzunehmen. Der dabei generierte Freischaltcode sollte niemals an Dritte weitergegeben werden, um Missbrauch vorzubeugen.

Bei verdächtigen Kontakten, etwa per E-Mail oder Telefon, sollten Kunden besonders vorsichtig sein. Ein aktuelles Beispiel zeigt, wie sich Betrüger als Mitarbeiter des C24-Kundenservice ausgeben und auf angeblich ungewöhnliche Transaktionen hinweisen, um sensible Daten zu erfragen. In solchen Fällen empfiehlt die Bank, sofort aufzulegen und den Kundenservice über die C24-App zu kontaktieren.

C24 Gratiskonto mit Tagesgeld-Pocket und mehr

Das kostenlose Smartkonto der C24 Bank ist laut Stiftung Warentest eines von nur wenigen Gratiskonten im Girokontovergleich, die mit „ohne Wenn und Aber“ bewertet wurden. Zudem ist es bei den Kunden laut aktuellen Erhebungen sehr beliebt.

Eine Kontoeröffnung erfolgt bei der C24 Bank sehr unkompliziert und rein digital. Zur Kundenidentifikation kann man entweder ein bereits bestehendes Bankkonto verbinden oder klassisch auf das etablierte Video-Ident-Verfahren setzen. Auf Wunsch gibt es ein kostenfreies Tagesgeld-Pocket dazu.

Zum kostenlosen C24 Konto →

