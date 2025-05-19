Call of Duty: „Warzone“ auf Smartphones ist gescheitert

Microsoft wollte sich mit Activision Blizzard nicht nur ein großes Portfolio an neuen Marken für die Xbox Studios sichern, auch die mobilen Spiele waren ein wichtiger Punkt bei der Übernahme. Die größte Marke ist mit einem neuen Spiel gescheitert.

Am Wochenende konnte man die letzten Partien in Call of Duty: Warzone Mobile zocken, ab sofort ist das Spiel aber nicht mehr im Apple App Store für iOS und Google Play Store für Android verfügbar. Die Smartphone-Version ist gescheitert.

Das mobile Call of Duty erschien im März 2024, etwa ein Jahr hat man dem Spiel also gegeben. In dieser Zeit erfüllte es nicht die hohen Erwartungen und wird daher eingestellt. Mal schauen, ob die Marke irgendwann wieder zurückkommen wird.