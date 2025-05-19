Gaming

Call of Duty: „Warzone“ auf Smartphones ist gescheitert

Autor-Bild
Von
|
Call Of Duty Warzone Mobile 2024

Microsoft wollte sich mit Activision Blizzard nicht nur ein großes Portfolio an neuen Marken für die Xbox Studios sichern, auch die mobilen Spiele waren ein wichtiger Punkt bei der Übernahme. Die größte Marke ist mit einem neuen Spiel gescheitert.

Am Wochenende konnte man die letzten Partien in Call of Duty: Warzone Mobile zocken, ab sofort ist das Spiel aber nicht mehr im Apple App Store für iOS und Google Play Store für Android verfügbar. Die Smartphone-Version ist gescheitert.

Das mobile Call of Duty erschien im März 2024, etwa ein Jahr hat man dem Spiel also gegeben. In dieser Zeit erfüllte es nicht die hohen Erwartungen und wird daher eingestellt. Mal schauen, ob die Marke irgendwann wieder zurückkommen wird.

Fortnite Apple Iphone

Doch kein Comeback: Apple blockiert Fortnite

Apple unterlag in den USA einem Rechtsurteil, welches Epic ein Comeback von Fortnite im App Store ermöglichen sollte. Das Spiel…

16. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Gaming / ...
Weitere Neuigkeiten
Gematik veröffentlicht Spezifikation für elektronisches T-Rezept
in Dienste
Cupra Tindaya: Eine „mutige Vision für die Zukunft“
in Mobilität
Smartlock tedee GO 2 Aluminium startet in Deutschland
in Smart Home
Sony zeigt neuen Flaggschiff-Kopfhörer für Gamer
in Audio
Apple Iphone 2021 Header
Handyhelden überrascht mit 50-GB-Tarif im Telefónica-Netz
in Tarife
Ard Hoerfunk Audiothek
ARD Games Netzwerk enthüllt: Das steckt hinter dem neuen Gaming-Projekt
in Gaming
Waipu Tv
waipu.tv macht Fernsehen und Disney+ unschlagbar günstig
in Schnäppchen
Philips Hue Birne Licht Header
Philips Hue startet Summer Sale 2025
in Smart Home | Update
The Dark Knight: Neues LEGO-Spiel mit Batman kommt 2026
in Gaming
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26 Ultra soll ganz neue OLED-Technologie bekommen
in Smartphones