Doch kein Comeback: Apple blockiert Fortnite

Apple unterlag in den USA einem Rechtsurteil, welches Epic ein Comeback von Fortnite im App Store ermöglichen sollte. Das Spiel wurde direkt danach bei Apple eingereicht, doch dort lies man sich ungewöhnlich lange für die Genehmigung Zeit.

Und wie es aussieht, gibt es auch keine, denn „Apple hat Fortnite blockiert“, so Epic in einem kurzen Statement heute. Eigentlich sollte die App über Umwege im US-Store landen (da man kein US-Profil mehr hat), aber das wird doch nicht passieren.

Diese Entscheidung betrifft auch uns, denn somit wird auch kein Fortnite im Epic Games Store für iOS (nur in der EU verfügbar) mehr möglich sein. Details sind im Moment noch unklar, Apple selbst hat sich bisher auch nicht offiziell dazu geäußert.