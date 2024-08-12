Call of Duty: Black Ops 6: Datum für Details zur Kampagne steht fest

Das Marketing für Call of Duty: Black Ops 6 ist mittlerweile voll angelaufen und wir bekommen immer mehr Details. Am Wochenende wurde vor allem, neben den Leaks, der Zombie-Modus diskutiert. Da gab es einiges an Videomaterial zu sehen.

Doch einige sind, wie ich, vor allem auf die Kampagne gespannt. Ich hoffe, dass der neue Titel wieder etwas mehr zu bieten hat. Da können wir uns bald einen ersten Eindruck machen, denn am 20. August wird es Material zur Kampagne geben.

Activision nutzt die Gamescom (Opening Night) für das erste Videomaterial zur Kampagne von Call of Duty: Black Ops 6, wobei es an dieser Stelle den Hinweis gibt, dass einige Szenen aus der Kampagne ebenfalls schon die Runde machen.