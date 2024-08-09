PlayStation 5 Pro und Slim: Exklusive Version zum 30. Jubiläum geplant

Sony feiert am 3. Dezember 2024 das 30. Jubiläum der PlayStation, jedenfalls in Japan, bei uns und in den USA kam die Konsole erst ein gutes Jahr später auf den Markt. Doch man feierte das 20. Jubiläum am 3. Dezember 2014, dieses Datum ist für Sony also der wichtigere Zeitpunkt. Und 2024 steht wohl auch etwas an.

Wie man hört, soll Sony im November eine exklusive Version der PlayStation 5 Slim und dann auch schon der PlayStation 5 Pro zeigen. Es ist unklar, wie sie aussieht und was sie bietet, aber es wäre durchaus möglich, dass sie wieder Grau ist. Das ist die Farbe der ersten PlayStation. So sah die Sony PlayStation 4 vor 10 Jahren aus:

Bei dieser PlayStation konnte man die Optik aber nicht verändern, was mit der PS5 möglich ist. Verkauft Sony aber nur eine limitierte Edition oder wird es die Platten in Grau vielleicht auch für aktuelle Modelle geben? Ich habe mir übrigens auf diesem Weg eine PlayStation 5 Slim mit leichter Retro-Optik gebastelt, die ich noch nutze.

War das Abschiedsgeschenk für Jim Ryan womöglich schon ein Vorgeschmack auf diese PlayStation 5? Eine graue Konsole wäre mir relativ egal, mir gefällt die PS5 mittlerweile so, wie sie ist, aber einen grauen DualSense mit der Retro-Optik des ersten PlayStation-Controllers, dieser würde definitiv im Einkaufskorb landen.

PS: Das Beitragsbild zeigt übrigens eine (nicht offizielle) modifizierte Version des DualSense Edge von ColorWare. Doch 350 Dollar möchte ich auch nicht zahlen.